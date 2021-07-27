Але чи насправді всі горіхи принесуть користь і чи усім можна їх їсти? Ідеї 24 розповідають про 6 випадків, коли цей продукт може нашкодити здоров'ю.

Рекомендуємо Десерти з Soplica: топ-4 рецепти, які подарують неземну насолоду

Які горіхи шкідливі для здоров'я

Горіхи з пестицидами



Збирайте та чистьте горіхи самостійно / Фото Pexels

Горіхи ростуть у природних умовах, тому шкідливих домішків вони не мають. Проте, перед тим як потрапити на прилавки, їх обробляють хімічними речовинами, аби продовжити термін придатності та захистити від шкідників. Тому горіхи краще збирати самостійно або шукати відповідальних виробників, які не обробляють продукт.

Зіпсований продукт

Щоб вберегти себе від отруєння, уважно вибирайте горіхи. Вони мають бути без пошкоджень та плям і мати однорідний колір. У непридатних горіхах накопичуються токсини, які здатні викликати розлади кишківника. Найлегше розпізнати наявність токсинів у мигдалі, адже тоді у горіха з'являється гіркуватий смак. Як тільки ця речовина потрапляє у ваш організм, вона перетворюється на отруту. Тому, орієнтуйтеся не тільки на вигляд, але й смак продукту під час вибору.

З комахами та бактеріями



Ретельно промивайте горіхи перед тим, як їх їсти / Фото Pexels

Не забувайте ретельно промивати горіхи після покупки, щоб вберегти своє здоров'я. Ви, на жаль, не можете знати, у яких умовах їх чистили та зберігали. А комахи та бактерії можуть бути таких розмірів, що ви навіть їх не побачите.

Гарна компанія та коктейль із Zubrowka – ідеальна комбінація для вдало проведеного часу.

Алергени

Не варто забувати, що горіхи – це суцільні алергени. Людям з підвищеною схильністю до алергії з такими продуктами краще бути обережними. Негативна реакція не буде однаковою для різних видів, тому ви можете експериментувати та шукати ті горіхи, які вам принесуть лише користь.

Смажені горіхи



Смажені горіхи не такі користі, як сирі / Фото Pexels

Сирі та правильно оброблені горіхи принесуть вашому організму куди більше користі, ніж смажені. При термічній обробці цей продукт втрачає багато корисних речовин та складніше перетравлюється травною системою.

До теми Корисні хрумтики: як правильно купувати та зберігати горіхи

Горіхи із цвіллю

Горіхи, необроблені хімічними речовинами, ризикують постраждати від цвілі. Вона, своєю чергою, призведе до появи більш небезпечних отруйних сполук, які отруюють організм та заподіюють шкоду.