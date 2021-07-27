Но на самом деле все ли орехи принесут пользу и всем ли можно их есть? Идеи 24 рассказывают о 6 случаях, когда этот продукт может навредить здоровью.

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Орехи вредны для здоровья

Орехи с пестицидами



Собирайте и чистите орехи самостоятельно / Фото Pexels

Орехи растут в природных условиях, поэтому вредных добавок они не имеют. Однако, перед тем как попасть на прилавки, их обрабатывают химическими веществами, чтобы продлить срок годности и защитить от вредителей. Поэтому орехи лучше собирать самостоятельно или искать ответственных производителей, которые не обрабатывают продукт.

Испорченный продукт

Чтобы уберечь себя от отравления, внимательно выбирайте орехи. Они должны быть без повреждений и пятен и иметь однородный цвет. В непригодных орехах накапливаются токсины, которые способны вызвать расстройства кишечника. Легче всего распознать наличие токсинов в миндале, ведь тогда у ореха появляется горьковатый вкус. Как только это вещество попадает в ваш организм, оно превращается в яд. Поэтому, ориентируйтесь не только на вид, но и вкус продукта при выборе.

С насекомыми и бактериями



Тщательно промывайте орехи перед тем, как их есть / Фото Pexels

Не забывайте тщательно промывать орехи после покупки, чтобы уберечь свое здоровье. Вы, к сожалению, не можете знать, в каких условиях их чистили и хранили. А насекомые и бактерии могут быть таких размеров, что вы даже их не увидите.

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Аллергены

Не стоит забывать, что орехи – это сплошные аллергены. Людям с повышенной склонностью к аллергии с такими продуктами лучше быть осторожными. Негативная реакция не будет одинаковой для разных видов, поэтому вы можете экспериментировать и искать те орехи, которые вам принесут только пользу.

Жареные орехи



Жареные орехи не так пользы, как сырые / Фото Pexels

Сырые и правильно обработанные орехи принесут вашему организму куда больше пользы, чем жареные. При термической обработке этот продукт теряет много полезных веществ и сложнее переваривается пищеварительной системой.

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