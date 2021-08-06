Good Morning: популярна фітнес-вправа, яка ефективно формує рельєф сідниць

Нахили вперед з будь-яким навантаженням, які ще називають Good morning, – доволі популярні серед любителів фітнесу. Розповідаємо, у чому особливість та небезпека цієї вправи.

Нахили зі штангою на плечах або з бліном у руках – одна з найулюбленіших вправ усіх зірок категорії фітнес-бікіні та тих, хто працює над округлими сідницями. Не дарма, адже правильне виконання дійсно формує красиві форми. Проте ці рухи ще й одні з найбільш травмонебезпечних.

І ще Навіщо марафонці влаштовують макаронну вечірку перед забігом і які страви для неї готують

Good Morning чудово пропрацьовує м'язи нижньої та середньої частини спини, покращує поставу, формує рельєф сідниць та зміцнює поперековий відділ. Але тут надважливо знати та дотримуватися техніки виконання вправи.

Ризик найвищий у той момент, коли тіло розташоване найближче до паралелі з підлогою. У цьому випадку вага максимально впливає на хребет і поперек.

Якщо ви тільки починаєте тренуватися, то не поспішайте виконувати Good Morning. Підготуйте для початку спину і м'язи кора. Або працюйте без ваги, нахиляючись паралельно підлозі до того моменту, поки спина залишається прямою. Також важливо пам'ятати, що це не та вправа, де можна експериментувати зі значними вагами. Головне в нахилах – це техніка, тому працюєте з комфортним для вас навантаженням.

Правильна та безпечна техніка виконання нахилів з додатковою вагою

Розставте ноги на рівні плечей і покладіть гриф штанги на трапеції або візьміть у руки блін. Стійте прямо, напружте м'язи спини, прогнувши поперек у природному положенні. Розправивши плечі, трохи зігніть ноги в колінах. Робити цю вправу з прямими ногами можна лише підготовленим спортсменам, які мають прекрасну розтяжку у задній частині стегна. Зафіксувавши спину, нахиляйте корпус вперед, поки не досягнете паралельного положення до підлоги. Рухайтеся тільки шляхом відведення таза назад. З паралельного положення повертайтеся в початкове, використовуючи силу сідниць і задньої поверхні стегна. Виконайте необхідну кількість повторів.

Для того, щоб мати заряд енергії на весь день, потрібен ситний та смачний сніданок. Ідеально підійдуть макаронні вироби "Тая" , які припадуть вам до душі.

Читайте також Літнє тренування на прес: дивіться, як накачати омріяні кубики – відео