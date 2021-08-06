Наклоны со штангой на плечах или с блином в руках – одно из самых любимых упражнений всех звезд категории фитнесс-бикини и тех, кто работает над округлыми ягодицами. Не зря, ведь правильное выполнение действительно формирует красивые формы. Однако эти движения еще и одни из самых травмоопасных.

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Good Morning прекрасно прорабатывает мышцы нижней и средней части спины, улучшает осанку, формирует рельеф ягодиц и укрепляет поясничный отдел . Но здесь сверхважно знать и соблюдать технику выполнения упражнения.

Риск высокий в тот момент, когда тело находится ближе к параллели с полом. В этом случае вес максимально влияет на позвоночник и поясницу.

Если вы только начинаете тренироваться, то не спешите выполнять Good Morning. Подготовьте для начала спину и мышцы кора. Или работайте без веса, наклоняясь параллельно полу до того момента, пока спина остается прямой. Также важно помнить, что это не то упражнение, где можно экспериментировать со значительными весами . Главное в наклонах – это техника, поэтому работаете с комфортной для вас нагрузкой.

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Правильная и безопасная техника выполнения наклонов с дополнительным весом

Расставьте ноги на уровне плеч и положите гриф штанги на трапеции или возьмите в руки блин. Стойте прямо, напрягите мышцы спины, прогнув поясницу в естественном положении. Расправив плечи, немного согните ноги в коленях. Делать это упражнение с прямыми ногами можно только подготовленным спортсменам, которые имеют прекрасную растяжку в задней части бедра. Зафиксировав спину, наклоняйте корпус вперед, пока не достигнете параллельного положения к полу. Двигайтесь только путем отвода таза назад. С параллельного положения возвращайтесь в исходное, используя силу ягодиц и задней поверхности бедра. Выполните необходимое количество повторов.