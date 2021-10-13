Фрикадельки у сирному соусі: універсальна страва, яка ніколи не проїдається, і ось чому
Джерело:інстаграм Андрія Невського
Фрикадельки – це та страва, яка ніколи не набридає, адже приготувати їх можна по-різному та й вибір соусів теж великий. На цей раз ловіть рецепт м'ясних кульок у сирному соусі. Експериментуйте на кухні разом з Ідеї 24!
Готуючи тюфтельки, у кулінарів любителів та й професіоналів є чималий простір для фантазій. Для початку, м'ясні кульки можна приготувати з різного фаршу (курячого, свинного, комбінованого чи індичого). Далі – їх можна і зварити, і потушити, і запекти. І, найголовніше, – соус теж можна обрати, який душа забажає. Відмінно підійде томатний, сметанковий, гострий чи навіть сирний.
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Дієтолог Андрій Невський зупинив свій вибір на індичому фарші та сирному соусі. Тож читайте далі, як приготувати дієтичні універсальні фрикадельки, які ще й підійдуть до будь-якого гарніру.
Фрикадельки у сирному соусі
Інгредієнти:
- індичий фарш – 450 грамів;
- м'який сир (жирність 0%) – 120 грамів;
- сіль і спеції – на ваш смак;
- олія для смаження – 4 мілілітри.
Для соусу:
- вершковий сир – 70 грамів;
- сметана – 80 грамів;
- кукурудзяний крохмаль – 15 грамів;
- вода – 200 грамів;
- сіль, спеції – на ваш смак.
Спосіб приготування:
- Змішайте усі інгредієнти для фрикадельок і зліпіть вологими руками м'ясні кульки.
- Розігрійте сковороду, змастіть олією, викладіть фрикадельки і обсмажте їх з усіх боків до золотистої скоринки.
- Тоді додайте половину води і тушіть 5 хвилин на середньому вогні.
- Решту воду змішайте з іншими інгредієнтами для соусу, вилийте у сковороду і продовжуйте тушити ще 5 хвилин, регулярно помішуючи (соус повинен загуснути).
Смачного!
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Текст публікації Андрія Невського:
Фрикадельки у сирному соусі
Сьогодні я ходив до стоматолога, і мені заборонили їсти волокнисту й дуже тверду їжу. Довелося знайти у нашій книзі рецептів "найм'якшу" страву. Слава фаршу. Правда, у нашому магазині не було курячого, взяли з індички, але вийшло все одно бомбезно.
Інгредієнти для фрикадельок:
фарш (у нас індички), 450 г;
м'який сир (жирність 0%), 120 г;
сіль і спеції за смаком;
масло для смаження, 4 м
Інгредієнти для соусу:
вершковий сир, 70 г;
сметана, 80 г;
кукурудзяний крохмаль, 15 г;
вода, 200 г;
сіль, спеції за смаком.
Приготування:
Змішати всі інгредієнти для фрикадельок і зліпити вологими руками кульки.
Розігріти сковороду, змастити олією, викласти фрикадельки і обсмажити їх з усіх боків до золотистої скоринки.
Додати половину води і тушити хвилин 5 на середньому вогні.
Змішати воду, що залишилася з іншими інгредієнтами для підливи, додати в сковороду і тушити ще 5 хвилин, помішуючи. Соус повинен загуснути.
Смачного!