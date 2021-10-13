Фрикадельки у сирному соусі: універсальна страва, яка ніколи не проїдається, і ось чому

Фрикадельки – це та страва, яка ніколи не набридає, адже приготувати їх можна по-різному та й вибір соусів теж великий. На цей раз ловіть рецепт м'ясних кульок у сирному соусі. Експериментуйте на кухні разом з Ідеї 24!

Готуючи тюфтельки, у кулінарів любителів та й професіоналів є чималий простір для фантазій. Для початку, м'ясні кульки можна приготувати з різного фаршу (курячого, свинного, комбінованого чи індичого). Далі – їх можна і зварити, і потушити, і запекти. І, найголовніше, – соус теж можна обрати, який душа забажає. Відмінно підійде томатний, сметанковий, гострий чи навіть сирний.

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Дієтолог Андрій Невський зупинив свій вибір на індичому фарші та сирному соусі. Тож читайте далі, як приготувати дієтичні універсальні фрикадельки, які ще й підійдуть до будь-якого гарніру.

Фрикадельки у сирному соусі

Інгредієнти:

індичий фарш – 450 грамів;

м'який сир (жирність 0%) – 120 грамів;

сіль і спеції – на ваш смак;

олія для смаження – 4 мілілітри.

Для соусу:

вершковий сир – 70 грамів;

сметана – 80 грамів;

кукурудзяний крохмаль – 15 грамів;

вода – 200 грамів;

сіль, спеції – на ваш смак.

Спосіб приготування:

Змішайте усі інгредієнти для фрикадельок і зліпіть вологими руками м'ясні кульки. Розігрійте сковороду, змастіть олією, викладіть фрикадельки і обсмажте їх з усіх боків до золотистої скоринки. Тоді додайте половину води і тушіть 5 хвилин на середньому вогні. Решту воду змішайте з іншими інгредієнтами для соусу, вилийте у сковороду і продовжуйте тушити ще 5 хвилин, регулярно помішуючи (соус повинен загуснути).

Смачного!

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Текст публікації Андрія Невського:

Фрикадельки у сирному соусі

Сьогодні я ходив до стоматолога, і мені заборонили їсти волокнисту й дуже тверду їжу. Довелося знайти у нашій книзі рецептів "найм'якшу" страву. Слава фаршу. Правда, у нашому магазині не було курячого, взяли з індички, але вийшло все одно бомбезно.

Інгредієнти для фрикадельок:

фарш (у нас індички), 450 г;

м'який сир (жирність 0%), 120 г;

сіль і спеції за смаком;

масло для смаження, 4 м

Інгредієнти для соусу:

вершковий сир, 70 г;

сметана, 80 г;

кукурудзяний крохмаль, 15 г;

вода, 200 г;

сіль, спеції за смаком.

Приготування:

Змішати всі інгредієнти для фрикадельок і зліпити вологими руками кульки.

Розігріти сковороду, змастити олією, викласти фрикадельки і обсмажити їх з усіх боків до золотистої скоринки.

Додати половину води і тушити хвилин 5 на середньому вогні.

Змішати воду, що залишилася з іншими інгредієнтами для підливи, додати в сковороду і тушити ще 5 хвилин, помішуючи. Соус повинен загуснути.

Смачного!