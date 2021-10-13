Готовя тефтельки, в кулинаров любителей да и профессионалов есть большой простор для фантазий. Для начала, мясные шарики можно приготовить из разного фарша (куриного, свиного, комбинированного или индюшиного). Далее – их можно и сварить, и потушить, и запечь. И, самое главное, – соус тоже можно выбрать, какой душа пожелает. Отлично подойдет томатный, сметанный, острый или даже сырный.

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Диетолог Андрей Невский остановил свой выбор на индюшином фарше и сырном соусе. Читайте дальше, как приготовить диетические универсальные фрикадельки, которые еще и подойдут к любому гарниру.

Фрикадельки в сырном соусе

Ингредиенты:

индюшачий фарш – 450 граммов;

– мягкий сыр (жирность 0%) – 120 граммов;

– соль и специи – по вашему вкусу;

– масло для жарки – 4 миллилитра.

Для соуса:

сливочный сыр – 70 граммов;

– граммов; сметана – 80 граммов;

– граммов; кукурузный крахмал – 15 граммов;

– граммов; вода – 200 граммов;

– граммов; соль, специи – на ваш вкус.

Способ приготовления:

Смешайте все ингредиенты для фрикаделек и слепите влажными руками мясные шарики. Разогрейте сковороду, смажьте маслом, выложите фрикадельки и обжарьте их со всех сторон до золотистой корочки. Тогда добавьте половину воды и тушите 5 минут на среднем огне. Остальную воду смешайте с остальными ингредиентами для соуса, вылейте в сковороду и продолжайте тушить еще 5 минут, регулярно помешивая (соус должен загустеть).

Приятного аппетита!

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Текст публикации Андрея Невского:

Фрикадельки в сырном соусе

Сегодня я ходил к стоматологу, и мне запретили есть волокнистую и очень твердую пищу. Пришлось найти в нашей книге рецептов "самое мягкое" блюдо. Слава фаршу. Правда, в нашем магазине не было куриного, взяли с индейки, но получилось все равно бомбезно.

Ингредиенты для фрикаделек:

фарш (у нас индейки), 450 г

мягкий сыр (жирность 0%), 120 г

соль и специи по вкусу;

масло для жарки, 4 м

Ингредиенты для соуса:

сливочный сыр, 70 г

сметана 80 г;

кукурузный крахмал, 15 г

вода, 200 г

соль, специи по вкусу.

Приготовление:

Смешать все ингредиенты для фрикаделек и слепить влажными руками шарики.

Разогреть сковороду, смазать маслом, выложить фрикадельки и обжарить их со всех сторон до золотистой корочки.

Добавить половину воды и тушить минут 5 на среднем огне.

Смешать воду, оставшуюся с другими ингредиентами для подливки, добавить в сковороду и тушить еще 5 минут, помешивая. Соус должен загустеть.