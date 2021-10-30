Сніданки мають бути смачними, корисними та різноманітними. До цієї когорти легко можна віднести й французький тост, який відмінно підійде і як повноцінна страва, і як десерт. Як його приготувати вдома, розповіла нутриціологиня Надія Пахірко.

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Тост з домашнім сиром, бананом і чорницею

Інгредієнти на 2 порції:

Хліб цілозерновий – 180 грамів;

М'який сир 2% – 230 грамів;

Банан – 80 грамів;

Чорниця – 115 грамів.

Спосіб приготування:

Скибки хліба обсмажте на сковороді, поки з обох сторін не з'явиться скоринка. Домашній сир разом з бананом розімніть виделкою. Сирну масу викладіть на тости, а зверху присипте чорницею або іншими ягодами.

Смачного!

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Французький солодкий тост / Фото instagram

Текст публікації Надії Пахірко:

Тост з домашнім сиром, бананом і чорницею

Як почнеш ранок, так і проведеш цілий день! І це не просто слова. Якщо пропустити сніданок або поснідати незбалансовано, то цукор у крові починає стрибати. Це викликає різке почуття голоду та потяг до солодкого. Ми вже нещодавно детально розбирали цю тему, тому ви все знаєте! А тепер переходимо до практики! Сьогодні я приготувала вам рецепт, який позбавить цукрової залежності і зарядить енергією на день!

Інгредієнти розраховані на дві порції.

КБЖУ на 100 г: 122/11/2/16

Інгредієнти:

Хліб цільнозерновий – 180 г

М'який сир 2% - 230 г

Банан - 80 г

Ягоди – 115 г

Готуємо:

Хліб обсмажити на сковороді до золотистого кольору чи підсушити у тостері.

Банан змішати з м'яким сиром.

Викласти масу на тост.

Зверху прикрасити ягодами.