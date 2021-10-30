Сніданки мають бути смачними, корисними та різноманітними. До цієї когорти легко можна віднести й французький тост, який відмінно підійде і як повноцінна страва, і як десерт. Як його приготувати вдома, розповіла нутриціологиня Надія Пахірко.
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Тост з домашнім сиром, бананом і чорницею
Інгредієнти на 2 порції:
- Хліб цілозерновий – 180 грамів;
- М'який сир 2% – 230 грамів;
- Банан – 80 грамів;
- Чорниця – 115 грамів.
Спосіб приготування:
- Скибки хліба обсмажте на сковороді, поки з обох сторін не з'явиться скоринка.
- Домашній сир разом з бананом розімніть виделкою.
- Сирну масу викладіть на тости, а зверху присипте чорницею або іншими ягодами.
Смачного!
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Французький солодкий тост / Фото instagram
Текст публікації Надії Пахірко:
Тост з домашнім сиром, бананом і чорницею
Як почнеш ранок, так і проведеш цілий день! І це не просто слова. Якщо пропустити сніданок або поснідати незбалансовано, то цукор у крові починає стрибати. Це викликає різке почуття голоду та потяг до солодкого. Ми вже нещодавно детально розбирали цю тему, тому ви все знаєте! А тепер переходимо до практики! Сьогодні я приготувала вам рецепт, який позбавить цукрової залежності і зарядить енергією на день!
Інгредієнти розраховані на дві порції.
КБЖУ на 100 г: 122/11/2/16
Інгредієнти:
Хліб цільнозерновий – 180 г
М'який сир 2% - 230 г
Банан - 80 г
Ягоди – 115 г
Готуємо:
Хліб обсмажити на сковороді до золотистого кольору чи підсушити у тостері.
Банан змішати з м'яким сиром.
Викласти масу на тост.
Зверху прикрасити ягодами.