Завтраки должны быть вкусными, полезными и разнообразными. К этой когорте легко можно отнести и французский тост, который отлично подойдет как полноценное блюдо, и как десерт. Как его приготовить дома, рассказала нутрициолог Надежда Пахирко.

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Тост с творогом, бананом и черникой.

Ингредиенты на 2 порции:

Хлеб цельнозерновой – 180 граммов;

цельнозерновой Творог 2% – 230 граммов;

Банан – 80 граммов;

Черника – 115 граммов.

Способ приготовления:

Ломтики хлеба обжарьте на сковороде, пока с обеих сторон не появится корочка. Творог вместе с бананом разомните вилкой. Творожную массу выложите на тосты, а сверху присыпьте черникой или другими ягодами.

Приятного аппетита!

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Французский сладкий тост / Фото instagram

Текст публикации Надежды Пахирко:

Тост с домашним сыром, бананом и черникой.

Как начнешь утро, так и проведешь целый день! И это не просто слова. Если пропустить завтрак или позавтракать несбалансированно, то сахар в крови начинает прыгать. Это вызывает резкое чувство голода и тягу к сладкому. Мы недавно подробно разбирали эту тему, поэтому вы все знаете! А теперь переходим к практике! Сегодня я приготовила вам рецепт, который лишит сахарной зависимости и зарядит энергией в день!

Ингредиенты рассчитаны на две порции.

КБЖУ на 100 г: 122/11/2/16

Ингредиенты:

Хлеб цельнозерновой – 180 г.

Мягкий сыр 2% – 230 г.

Банан – 80 г.

Ягоды – 115 г.