Завтраки должны быть вкусными, полезными и разнообразными. К этой когорте легко можно отнести и французский тост, который отлично подойдет как полноценное блюдо, и как десерт. Как его приготовить дома, рассказала нутрициолог Надежда Пахирко.

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Тост с творогом, бананом и черникой.

Ингредиенты на 2 порции:

  • Хлеб цельнозерновой – 180 граммов;
  • Творог 2% – 230 граммов;
  • Банан – 80 граммов;
  • Черника – 115 граммов.

Способ приготовления:

  1. Ломтики хлеба обжарьте на сковороде, пока с обеих сторон не появится корочка.
  2. Творог вместе с бананом разомните вилкой.
  3. Творожную массу выложите на тосты, а сверху присыпьте черникой или другими ягодами.

Приятного аппетита!

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Французский сладкий тост
Французский сладкий тост / Фото instagram

Текст публикации Надежды Пахирко:

Тост с домашним сыром, бананом и черникой.

Как начнешь утро, так и проведешь целый день! И это не просто слова. Если пропустить завтрак или позавтракать несбалансированно, то сахар в крови начинает прыгать. Это вызывает резкое чувство голода и тягу к сладкому. Мы недавно подробно разбирали эту тему, поэтому вы все знаете! А теперь переходим к практике! Сегодня я приготовила вам рецепт, который лишит сахарной зависимости и зарядит энергией в день!

Ингредиенты рассчитаны на две порции.

КБЖУ на 100 г: 122/11/2/16

Ингредиенты:
Хлеб цельнозерновой – 180 г.
Мягкий сыр 2% 230 г.
Банан 80 г.
Ягоды – 115 г.

Готовим:
Хлеб обжарить на сковороде до золотистого цвета или подсушить в тостере.
Банан смешать с мягким творогом.
Выложить массу на тост.
Сверху украсить ягодами.