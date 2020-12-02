Детские фотографии – неотъемлемая часть нашей жизни. Поэтому хочется отразить чуть ли не каждый момент, пока ребенок будет расти! Интересные, а главное, памятные фотографии вашего ребенка можно сделать самостоятельно – с помощью смартфона, хорошего настроения и фантазии.

Идеи 24 собрали интересные варианты для фотосессии вашего малыша. Читайте также: Как сделать идеальное фото в "неинстаграмной" квартире: бюджетные лайфхаки Сейчас каждый из родителей может стать для своего ребенка настоящим фотографом и стилистом. Для этого нужно совсем немного: необычные декорации и смартфон. Моё первое фото

Фото pixabay Папин галстук на маленьком джентльмене или роскошный головной убор у юной леди станут отличным реквизитом

Фото pixabay Малыш в плетеной корзине, например, с лепестками роз

Фото pixabay Натянутая бельевая веревка создаст интересную иллюзию

Фото pixabay Малыш-космонавт на черном фоне

Фото pixabay А как вам такое фото с воздушными шариками?

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Фото pinterest Для замечательного фото используйте фен

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