10 фото, которые доказывают, что месть – это блюдо, которое подают холодным
Иногда случаются ситуации, которые нас очень оскорбляют и вызывают негативные эмоции. Тогда нам хочется мстить тем, кто нас обидел или сделал больно. Многие люди считают, что месть должна быть красивой и особенной.
Источник:24 канал
Мы подготовили для вас подборку особых фото, которые показывают, что месть некоторых людей может быть страшной и очень непредсказуемой. Обиженные люди готовы на безумные поступки, которые могут повлечь за собой серьезные последствия или просто развеселить всех вокруг.
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1. Представьте реакцию водителя этого автомобиля на увиденное
Фото nevsedoma
2. Кто-то был настолько взбешен, что даже не пожалел отверток
Фото myprikol
3. Пончики с... горчицей. Как вам такой вариант мести коллеге?
Фото twitter
4. Возможно, в следующий раз водитель вынесет урок и таки не будет парковаться на пешеходном переходе
Фото kaunas.kasvyksta
5. Пожалуй, это месть очень оскорбленной женщины
Фото reddit
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6. "В следующий раз он точно подумает перед тем, как сделать мне больно."
Фото computerbild
7. Оригинальный способ отомстить
Фото thesun
8. Никогда не шутите с водителями автобусов
Фото funnymom
9. В следующий раз он хорошо подумает над выбором стоянки
Фото voobsheogon
10. Месть животных может быть еще страшнее, чем человеческая
Фото pinterest
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