Иногда случаются ситуации, которые нас очень оскорбляют и вызывают негативные эмоции. Тогда нам хочется мстить тем, кто нас обидел или сделал больно. Многие люди считают, что месть должна быть красивой и особенной.

Мы подготовили для вас подборку особых фото, которые показывают, что месть некоторых людей может быть страшной и очень непредсказуемой. Обиженные люди готовы на безумные поступки, которые могут повлечь за собой серьезные последствия или просто развеселить всех вокруг. Читайте также: 10 вещей, которые человечество должно было придумать значительно раньше 1. Представьте реакцию водителя этого автомобиля на увиденное Фото nevsedoma 2. Кто-то был настолько взбешен, что даже не пожалел отверток Фото myprikol 3. Пончики с... горчицей. Как вам такой вариант мести коллеге? Фото twitter 4. Возможно, в следующий раз водитель вынесет урок и таки не будет парковаться на пешеходном переходе Фото kaunas.kasvyksta 5. Пожалуй, это месть очень оскорбленной женщины Фото reddit Интересно: Такого работники СТО еще не видели: впечатляющие фото автомобилей, которые нуждались в ремонте 6. "В следующий раз он точно подумает перед тем, как сделать мне больно." Фото computerbild 7. Оригинальный способ отомстить Фото thesun 8. Никогда не шутите с водителями автобусов Фото funnymom 9. В следующий раз он хорошо подумает над выбором стоянки Фото voobsheogon 10. Месть животных может быть еще страшнее, чем человеческая Фото pinterest