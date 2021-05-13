10 фото, від яких здригнеться лише справжній перфекціоніст: перевірте себе

Ми завжди мимохіть милуємося впорядкованими речами, зі смаком облаштованою оселею, вилиском чистого посуду... А от коли що-небудь порушує гармонію чистоти та порядку, тут реакція в кожного своя. Хтось байдуже гляне й забуде, а хтось готовий поглядом спопелити кричуще неподобство.
Нашої фотодобірки жахнеться будь-який перфекціоніст. Цікаво, а які емоції вона викличе у вас?
Цікаво Як зіпсувати день перфекціоністу: 10 дуже смішних ляпів
1. Кабель пилосмока
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2. "Я в мами інженер"
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3. Головне, щоб було зручно слухати музику
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4. Аби швидше нарізати
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5. Одна коробка – і вже повне відро сміття
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6. Не годинник, а тортури для мозку
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7. Не вір написаному, щоб не посолити перцем
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8. Ну дуже зручний гаманець. Особливо відділ для карток
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9. Хистка рівновага
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10. Як скоротити провід навушників
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