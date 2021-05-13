Наша фотоподборка приведет в ужас любого перфекциониста. Интересно, а какие эмоции она вызовет у вас?
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1. Это кабель пылесоса или паутина?
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2. "Я у мамы инженер"
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3. Главное, чтобы было удобно слушать музыку
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4. Лишь бы побыстрее нарезать
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5. Одна коробка – и уже пора выносить мусор
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6. Не часы, а пытка для мозга
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7. Не верь написанному, чтобы не посолить перцем
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8. Ну очень удобный кошелек. Особенно отделение для карт
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9. Шаткое равновесие
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10. Как укоротить провод наушников
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