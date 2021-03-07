І так зійде: фотодокази безвідповідального ставлення працівників до роботи

7 березня 2021 , 14:56
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Джерело:

24 канал

Відповідальне ставлення працівників до своїх обов'язків на будь-якій роботі – запорука безпеки та комфорту багатьох людей, а також успіху самої компанії. Але часом трапляються такі "професіонали", чиї "досягнення" дивують усіх...

Ми зробили добірку унікальних результатів "роботи" таких от безалаберників. Ці фото вас злякають і водночас повеселять.

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