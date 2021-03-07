І так зійде: фотодокази безвідповідального ставлення працівників до роботи

Джерело:24 канал
Відповідальне ставлення працівників до своїх обов'язків на будь-якій роботі – запорука безпеки та комфорту багатьох людей, а також успіху самої компанії. Але часом трапляються такі "професіонали", чиї "досягнення" дивують усіх...
Ми зробили добірку унікальних результатів "роботи" таких от безалаберників. Ці фото вас злякають і водночас повеселять.
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Фото pikabu
Фото klikabol
Фото europa2
Фото klikabol
Фото adictamente
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Фото criatives
Фото pausecafein
Фото pikabu
Фото klikabol
Фото pausecafein