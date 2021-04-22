З плином часу чоловічі зачіски змінювалися від екстравагантних та об'ємних до наддовгих або коротких, іноді вони мали характер протесту або відтворювали дух епохи. Інколи вони настільки безглузді, що хочеться сміятися.

Варто лише проглянути наступні вісім фотографій, щоб зрозуміти, як кардинально змінюється мода з часом. Читайте також: Як привернути до себе увагу: 10 занадто креативних чоловічих зачісок Хімія, яка була популярна в дев'яності, з'явилася значно раніше. Майже на століття!

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