Фото кумедних чоловічих зачісок із минулого
З плином часу чоловічі зачіски змінювалися від екстравагантних та об'ємних до наддовгих або коротких, іноді вони мали характер протесту або відтворювали дух епохи. Інколи вони настільки безглузді, що хочеться сміятися.
Джерело:24 канал
Варто лише проглянути наступні вісім фотографій, щоб зрозуміти, як кардинально змінюється мода з часом.
Читайте також: Як привернути до себе увагу: 10 занадто креативних чоловічих зачісок
Хімія, яка була популярна в дев'яності, з'явилася значно раніше. Майже на століття!
Фото photonews
Незабутня група "Beatles" залишила великий слід в перукарській справі в усьому світі
Фото photonews
У цієї молодої людини в хаосі не тільки волосся, але й, здається, все життя ...
Фото photonews
Здається, з кожною новою фотографією начісування стають все вищі й вищі
Фото photonews
У цього пана відмінні кучері й густе волосся. Але що ж зробили з його проділом!
Фото photonews
Кудрі у цього джентльмена чарівні, але його перукар, здається, не розібрався, як з ними поводитися
Фото photonews
Здається, такому волоссю може позаздрити будь-яка дівчина. Тож не дивно, що воно вийшло з моди в дев'яності…
Фото photonews
Чубчик з настільки акуратними завитками виглядає зворушливо, але так дивно на дорослому чоловікові
Фото photonews
Поділитися новиною