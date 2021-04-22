С течением времени мужские прически менялись от экстравагантных и объемных до сверхдлинных или коротких, иногда они носили характер протеста или воспроизводили дух эпохи. Иногда они настолько нелепы, что хочется смеяться.

Стоит только просмотреть следующие восемь фотографий, чтобы понять, как кардинально меняется мода со временем. Читайте также: Как привлечь к себе внимание: 10 слишком креативных мужских причесок Химия, которая была популярна в девяностые, появилась значительно раньше. Почти на столетие!

Фото photonews Незабываемая группа "Beatles" оставила неизгладимый след в парикмахерском деле во всем мире

Фото photonews У этого молодого человека в хаосе не только волосы, но и, кажется, вся жизнь...

Фото photonews Кажется, с каждой новой фотографией начес становится все более высоким

Фото photonews У этого господина отличные кудри и густые волосы. Но что же сделали с его пробором!

Фото photonews Кудри у этого джентльмена волшебные, но его парикмахер, кажется, не разобрался, как с ними обращаться

Фото photonews Кажется, таким волосам может позавидовать любая девушка. Неудивительно, что они вышли из моды в девяностые...

Фото photonews Челка со столь аккуратными завитками выглядит трогательно, но так странно на взрослом мужчине

Фото photonews