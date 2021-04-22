Фото забавных мужских причесок из прошлого
С течением времени мужские прически менялись от экстравагантных и объемных до сверхдлинных или коротких, иногда они носили характер протеста или воспроизводили дух эпохи. Иногда они настолько нелепы, что хочется смеяться.
Источник:24 канал
Стоит только просмотреть следующие восемь фотографий, чтобы понять, как кардинально меняется мода со временем.
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