Просмотр качественных и интересных фильмов часто мотивирует на серьезные шаги и изменения. Особенно это касается кинолент, в которых лучше всего раскрыто профессии главных персонажей.

19 декабря традиционно в Украине отмечается День адвокатуры. Именно поэтому Идеи 24 сделали для вас подборку лучших фильмов про адвокатов, после просмотра которых вы задумаетесь о смене профессии.

Читайте также: Фильмы о гениях: 10 лучших кинолент о гениальных личностях

"Судья" / "The Judge"

Год выхода: 2014

Жанр: Драма

Режиссер: Дэвид Добкин

Главные роли: Роберт Дауни-мл., Роберт Дюваль, Вера Фармига, Винсент Д'Онофрио, Лейтон Мистер

Успешный адвокат Хэнк Палмер узнает, что убили его мать, а отца, который работает судьей, подозревают в совершении преступления. Хэнк оставляет все свои дела и едет на похороны в родной городок. Там он решает защищать своего отца. Не сделал ли Хэнк ошибку? Не усомнится ли он в отце?

"Судья": трейлер смотрите онлайн

"Первобытный страх" / "Primal Fear"

Год выхода: 1996

Жанр: драма, триллер, детектив

Режиссер: Грегори Хоблит

Главные роли: Ричард Гир, Лора Линни, Эдвард Нортон, Фрэнсис Макдорманд

Полиция находит тело убитого архиепископа, а рядом возле него испуганного молодого парня Аарона, которого сразу подозревают в совершении преступления. Парень отрицает все и в его защиту становится адвокат Мартин. Он стремится выиграть дело, чтобы сделать себе рекламу. Но удастся ли это ему, ведь прокурором будет его бывшая любовница Джанет?

"Первобытный страх": трейлер смотрите онлайн

"Адвокат Дьявола" / "The Devil's Advocate"

Год выхода: 1997

Жанр: мистика

Режиссер: Тейлор Хэкфорд

Главные роли Киану Ривз, Аль Пачино, Шарлиз Терон, Джеффри Джонс, Джудит Айви

Адвокат Кевин Ломакс может выиграть любое дело, даже защищая самого большого преступника. Внезапно успешному адвокату предлагают работу в фирме, которая обслуживает исключительно миллионеров. Чего на самом деле хочет от Кевина руководитель состоятельной фирмы? И какие планы он имеет на этого адвоката?

"Адвокат Дьявола": трейлер смотрите онлайн

Интересно: 10 фильмов о политике и выборах, основанных на реальных событиях

"Линкольн для адвоката" / "The Lincoln Lawyer"

Год выхода: 2011

Жанр: драма, криминальный триллер

Режиссер: Брэд Фурман

Главные роли Мэттью Макконахи, Райан Филлипп, Мариса Томей, Микаэла Конлин

Адвокат Микки Холлер выигрывает практически каждое свое дело. Взявшись за расследование избиения проститутки, он и не подозревал, в какую неприятность может влипнуть. Дальнейшие действия адвоката могут угрожать не просто здоровью, но и для жизни его родных.

"Линкольн для адвоката": трейлер смотрите онлайн

"Эрин Брокович" / "Erin Brockovich"

Год выхода: 2000

Жанр: драма

Режиссер: Стивен Содерберг

Главные роли: Джулия Робертс, Альберт Финни, Аарон Экхарт, Марг Хелгенбергер, Трэйси Уолтер

Фильм снят на основе реальных событий. В центре сюжета многодетная мать-одиночка, которая попала в аварию из-за неосмотрительности водителя другой машины. Эрин Брокович решила не оставлять это дело и подала на водителя в суд, но дело проиграла. Будучи в поисках работы, Эрин навязывается к своему адвокату, который проиграл ее дело и начинает работать на него, не ожидая взамен заработной платы. Вместе они "выходят" на след известной корпорации, которая серьезно загрязняет окружающую среду.

"Эрин Брокович": трейлер смотрите онлайн

"Свидетель обвинения" / "Witness for the Prosecution"

Год выхода: 1957

Жанр: детектив

Режиссер: Билли Уайлдер

Главные роли: Тайрон Пауэр, Марлен Дитрих, Чарльз Лоутон, Эльза Ланчестер

Фильм создан на основе пьесы Агаты Кристи. В центре сюжета адвокат Уилфрид Робартс, который через сердечные приступы не может продолжать адвокатскую деятельность. Несмотря на все противопоказания Уилфрид берется за дело мужчины, которого подозревают в убийстве богатой летней женщины. Интрига расследования дела тянется до завершения фильма. Ведь адвокат то чувствует уверенность в своей победе, то снова сомневается в словах подсудимого.

"Свидетель обвинения": трейлер смотрите онлайн

"Убить пересмешника" / "To Kill a Mockingbird"

Год выхода: 1962

Жанр: драма

Режиссер: Роберт Маллиган

Главные роли Грегори Пек, Мэри Бэдэм, Филлип Элфорд, Джон Менья

Адвокат Аттикус Финч самостоятельно воспитывает двух детей, которые постепенно знакомятся с жестокостью окружающего мира. Однажды Аттикус берется защищать в суде чернокожего, обвиняемого в изнасиловании "белой" девушки.

В фильме затронуты расовые проблемы, а также проблемы ответственности, сострадания и социального неравенства среди детей.

"Убить пересмешника»: трейлер смотрите онлайн