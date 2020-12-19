Фильмы про адвокатов, после которых вам захочется изменить свою профессию
Просмотр качественных и интересных фильмов часто мотивирует на серьезные шаги и изменения. Особенно это касается кинолент, в которых лучше всего раскрыто профессии главных персонажей.
19 декабря традиционно в Украине отмечается День адвокатуры. Именно поэтому Идеи 24 сделали для вас подборку лучших фильмов про адвокатов, после просмотра которых вы задумаетесь о смене профессии.
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"Судья" / "The Judge"
Успешный адвокат Хэнк Палмер узнает, что убили его мать, а отца, который работает судьей, подозревают в совершении преступления. Хэнк оставляет все свои дела и едет на похороны в родной городок. Там он решает защищать своего отца. Не сделал ли Хэнк ошибку? Не усомнится ли он в отце?
"Судья": трейлер смотрите онлайн
"Первобытный страх" / "Primal Fear"
Полиция находит тело убитого архиепископа, а рядом возле него испуганного молодого парня Аарона, которого сразу подозревают в совершении преступления. Парень отрицает все и в его защиту становится адвокат Мартин. Он стремится выиграть дело, чтобы сделать себе рекламу. Но удастся ли это ему, ведь прокурором будет его бывшая любовница Джанет?
"Первобытный страх": трейлер смотрите онлайн
"Адвокат Дьявола" / "The Devil's Advocate"
Адвокат Кевин Ломакс может выиграть любое дело, даже защищая самого большого преступника. Внезапно успешному адвокату предлагают работу в фирме, которая обслуживает исключительно миллионеров. Чего на самом деле хочет от Кевина руководитель состоятельной фирмы? И какие планы он имеет на этого адвоката?
"Адвокат Дьявола": трейлер смотрите онлайн
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"Линкольн для адвоката" / "The Lincoln Lawyer"
Адвокат Микки Холлер выигрывает практически каждое свое дело. Взявшись за расследование избиения проститутки, он и не подозревал, в какую неприятность может влипнуть. Дальнейшие действия адвоката могут угрожать не просто здоровью, но и для жизни его родных.
"Линкольн для адвоката": трейлер смотрите онлайн
"Эрин Брокович" / "Erin Brockovich"
Фильм снят на основе реальных событий. В центре сюжета многодетная мать-одиночка, которая попала в аварию из-за неосмотрительности водителя другой машины. Эрин Брокович решила не оставлять это дело и подала на водителя в суд, но дело проиграла. Будучи в поисках работы, Эрин навязывается к своему адвокату, который проиграл ее дело и начинает работать на него, не ожидая взамен заработной платы. Вместе они "выходят" на след известной корпорации, которая серьезно загрязняет окружающую среду.
"Эрин Брокович": трейлер смотрите онлайн
"Свидетель обвинения" / "Witness for the Prosecution"
Фильм создан на основе пьесы Агаты Кристи. В центре сюжета адвокат Уилфрид Робартс, который через сердечные приступы не может продолжать адвокатскую деятельность. Несмотря на все противопоказания Уилфрид берется за дело мужчины, которого подозревают в убийстве богатой летней женщины. Интрига расследования дела тянется до завершения фильма. Ведь адвокат то чувствует уверенность в своей победе, то снова сомневается в словах подсудимого.
"Свидетель обвинения": трейлер смотрите онлайн
"Убить пересмешника" / "To Kill a Mockingbird"
Адвокат Аттикус Финч самостоятельно воспитывает двух детей, которые постепенно знакомятся с жестокостью окружающего мира. Однажды Аттикус берется защищать в суде чернокожего, обвиняемого в изнасиловании "белой" девушки.
В фильме затронуты расовые проблемы, а также проблемы ответственности, сострадания и социального неравенства среди детей.
"Убить пересмешника»: трейлер смотрите онлайн
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