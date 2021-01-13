Бумажные скульптуры, которые светятся, создают супруги художники – Софи Мутон Пера и Фредерик Гибруне. Самые красивые работы – смотрите в нашем материале.

Редакция Идеи 24 собрала подборку светильников из папье-маше, которые могут вдохновить вас на создание собственных!

Интересно Вигвам собственными руками для детей: мастер-класс – видео

Как создаются эти светильники?

Софи Мутон Пера и Фредерик Гибруне познакомились в Париже еще в 2007 году на выставке, посвященной бумажному творчеству. Впоследствии они объединились и создали первый светильник из папье-маше.

Фредерик создает каркас будущего светильника, а уже Софи вдыхает в него жизнь, создавая скульптуру. Софи, экспериментируя с различными техниками, создает сказочных балерин, странных существ и просто интересных персонажей. Она вдохновляется волшебными сказками и фильмами.

Впечатляющие светильники из бумаги / Фото pinterest

Техника папье-маше: что известно Папье-маше – это композитный материал, который изготавливают из бумажных кусков или специальной пластичной целлюлозной массы. Очень часто с помощью папье-маше изготавливают игрушки, новогодние украшения, муляжи, театральные постаменты и прочее. Такие изделия намного легче и прочнее, чем из глины или пластилина.

Простой светильник из папье-маше

Для того, чтобы изготовить простой абажур для лампы, нужны: масса папье-маше, воздушный шарик, картонная втулка и краска.

Как сделать массу папье-маше

Туалетную бумагу рвем на кусочки и складываем в глубокую емкость. Заливаем бумагу кипятком и оставляем до полного остывания. Когда вода остыла, с помощью вилки хорошо перемешиваем массу, чтобы получилась однородная каша без больших комков. Выкладываем это на тряпку или марлю. Очень хорошо отжимаем. Крошим готовую массу в чашу и добавляем ПВА. Месим как тесто до момента, когда перестанет липнуть.

Светильник собственными руками

Уже к готовой массе папье-маше можно добавить краску. Надутый воздушный шар, желательно из прочного латекса, крепим скотчем в какой-то более глубокой посудине. Облепляем шар массой папье-маше, чтобы образовать полусферу. Мокрой рукой можно забрать все лишние неровности на поверхности. В верхней части абажура с помощью картонной втулки делаем отверстие под крепление патрона. Оставляем до полного засыхания. После того, как он полностью высох, вынимаем из него шарик. По желанию красим. Закрепляем абажур на патроне и светильник готов!

Смотрите видео: как сделать абажур

Не используйте для этого светильника лампы накаливания, ведь они очень сильно нагреваются. Это может быть опасно!