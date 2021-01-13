Фантастические лампы из папье-маше от французской пары дизайнеров
Бумажные скульптуры, которые светятся, создают супруги художники – Софи Мутон Пера и Фредерик Гибруне. Самые красивые работы – смотрите в нашем материале.
Редакция Идеи 24 собрала подборку светильников из папье-маше, которые могут вдохновить вас на создание собственных!
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Как создаются эти светильники?
Софи Мутон Пера и Фредерик Гибруне познакомились в Париже еще в 2007 году на выставке, посвященной бумажному творчеству. Впоследствии они объединились и создали первый светильник из папье-маше.
Фредерик создает каркас будущего светильника, а уже Софи вдыхает в него жизнь, создавая скульптуру. Софи, экспериментируя с различными техниками, создает сказочных балерин, странных существ и просто интересных персонажей. Она вдохновляется волшебными сказками и фильмами.
Впечатляющие светильники из бумаги / Фото pinterest
Техника папье-маше: что известноПапье-маше – это композитный материал, который изготавливают из бумажных кусков или специальной пластичной целлюлозной массы. Очень часто с помощью папье-маше изготавливают игрушки, новогодние украшения, муляжи, театральные постаменты и прочее. Такие изделия намного легче и прочнее, чем из глины или пластилина.
Простой светильник из папье-маше
Для того, чтобы изготовить простой абажур для лампы, нужны: масса папье-маше, воздушный шарик, картонная втулка и краска.
Как сделать массу папье-маше
- Туалетную бумагу рвем на кусочки и складываем в глубокую емкость.
- Заливаем бумагу кипятком и оставляем до полного остывания.
- Когда вода остыла, с помощью вилки хорошо перемешиваем массу, чтобы получилась однородная каша без больших комков.
- Выкладываем это на тряпку или марлю. Очень хорошо отжимаем.
- Крошим готовую массу в чашу и добавляем ПВА.
- Месим как тесто до момента, когда перестанет липнуть.
Светильник собственными руками
- Уже к готовой массе папье-маше можно добавить краску.
- Надутый воздушный шар, желательно из прочного латекса, крепим скотчем в какой-то более глубокой посудине.
- Облепляем шар массой папье-маше, чтобы образовать полусферу.
- Мокрой рукой можно забрать все лишние неровности на поверхности.
- В верхней части абажура с помощью картонной втулки делаем отверстие под крепление патрона.
- Оставляем до полного засыхания.
- После того, как он полностью высох, вынимаем из него шарик. По желанию красим.
- Закрепляем абажур на патроне и светильник готов!
Смотрите видео: как сделать абажур
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