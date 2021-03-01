Для того, щоб бізнес був успішним, завжди потрібно враховувати багато різних факторів. Тільки сумлінна продумана праця приведе до результату. Але якщо так сталося, що ваш бізнес зазнав краху, то ви, імовірніше, допустилися однієї з п'яти основних помилок, які є дуже поширеними у сфері бізнесу.

Ці помилки дуже глобальні, тому навіть якщо ви зробили одну з них, ваш бізнес може спричинити зайві витрати.

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Низька якість продукту

Перед тим, як щось пропонувати споживачу, ви повинні подбати про якість товару або послуги. Тільки дбаючи про свого клієнта ви досягнете успіху. Якщо ви тривалий час на певному ринку, радимо періодично проводити опитування серед споживачів. Їхні відповіді допоможуть вам зрозуміти, що саме потребує змін.

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Погана робота з клієнтами

Вміти працювати з клієнтами – це найважливіший момент у розвитку будь-якого бізнесу. Тому керівник кожного відділу повинен контролювати процес не лише залучення нових клієнтів, але і їх утримання впродовж тривалого часу. Для цього варто вигадувати систему знижок та певних програм лояльності.

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Нерозуміння цільової аудиторії

Основне завдання компанії – вивчити аудиторію та її потреби. Це допоможе вдосконалити продукт і відповідно збільшити його продажі.

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Невміння конкурувати

У вас точно є багато конкурентів. Тому ваше основне завдання – вирізнятися і дивувати своїх клієнтів. Будьте не такі, як всі, не повторюйтеся і не допускайте аналогічні помилки. Ви завжди повинні розуміти, чому споживач повинен обрати саме вас.

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Відсутність маркетингового контролю

Без реклами неможливо завоювати увагу клієнтів. Але будь-яка реклама – це великі витрати. Тому ви повинні чітко простежити, скільки клієнтів прийшли від того чи іншого рекламного оголошення.

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