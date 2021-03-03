Важнейшим решением в начале развития бизнеса является налаживание партнерских отношений. От этого в большей степени зависит весь успех вашего дела. Некоторые бизнесмены партнеры дополняют друг друга, развивая таким образом бизнес, а некоторые наоборот – конкурируют между собой и доводят компании к краху.

Мы вам расскажем, как строить бизнес с партнерами так, чтобы достичь успеха и увеличить прибыль компании. Вам не придется делать что-то сверхвозможное. Вы просто должны знать три фактора, которые помогут развивать ваш партнерский бизнес.

Читайте также: 5 мифов о стратегии в компании

Одинаковые ценности

Партнерский бизнес будет развиваться в правильном направлении только тогда, когда у владельцев и руководителей будут одинаковые или хотя бы схожие ценности. Это касается также целей и приоритетов при развитии компании. Для достижения успеха все партнеры должны вместе договариваться о планах развития компании, об инвестициях, о рекламе и тому подобное.

Фото gestionpromocasa

Согласованный механизм принятия решений

Независимо от того, сколько партнеров руководит компанией, всегда должен быть один ответственный человек, который будет принимать окончательное решение. Однако в идеале в каждой партнерской компании должен быть налажен механизм принятия решений, который нравится и подходит всем партнерам.

Фото business-and-banks

Интересно: 5 основных причин провала бизнеса

Зафиксированы договоренности

При развитии бизнеса с партнерами обязательно нужно фиксировать все ваши договоренности. В идеале все договоренности должны быть не устными, а четко прописанными и согласованными со всеми партнерами. Речь идет об обычном договоре бизнес-партнерства или уставе компании. Такие элементарные вещи помогут избежать ряда проблем и споров. Это значительно повлияет на развитие компании.

Фото depositphotos