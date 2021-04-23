5 фактів, які повністю змінять ваше уявлення про використання яєць

Яйця – це незамінний продукт на кухні. Маючи фантазію та мінімальні кулінарні здібності, з яєць можна приготувати найрізноманітніші страви, які сподобаються найвибагливішому гурману.
Проте перед приготуванням вам варто ознайомитися з цікавими фактами про цей інгредієнт. Деякі інформація вам точно стане у пригоді.
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1. Свіжість яєць
Для того, щоб яйця могли зберігатися значно довше, після покупки дістаньте їх з паперового лотка. В ідеалі їх потрібно зберігати на полиці холодильника.
За бажанням яйця можна зберігати в морозильній камері. Для цього кожне з них вбийте у формочку для льоду і відправте на полицю морозильної камери.
Тривале зберігання яєць / Фото Otletmania
2. Як зрозуміти, чи яйця не зіпсувалися
Якщо ви хочете перевірити свіжість яєць, наповніть миску або склянку водою. Акуратно опустіть у рідину яйце. Якщо воно опустилося на дно – це хороший знак. Якщо яйце піднялося доверху, воно зіпсоване.
Перевірка яєць на свіжість / Фото Lucky-women
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3. Швидке чищення яєць
У чашку або склянку покладіть варене яйце, влийте у ємність води, закрийте рукою і струшуйте в різні сторони. Після цього легко зніміть шкарлупу.
Як швидко почистити варене яйце:
4. Миття яєць
Якщо не плануєте вживати яйця сьогодні-завтра, тоді не мийте їх. На шкарлупі кожного яйця є захисна плівка, яка руйнується під час миття. Її відсутність сприяє потраплянню бактерій всередину.
Мити яйця в ідеалі потрібно теплою водою безпосередньо перед самим споживанням.
Мийте яйця перед самим вживанням / Фото Facedobra
5. Сусідство в холодильнику
Зберігаючи яйця в холодильнику, ви повинні подбати про те, щоб поруч біля них не було продуктів, які перед приготуванням не піддаються термообробці. У іншому випадку таке небажане сусідство призведе до проблем зі здоров'ям.
Подбайте про правильне розташування яєць у холодильнику / Фото Lifehacker