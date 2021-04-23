Однако перед приготовлением вам стоит ознакомиться с интересными фактами об этом ингредиенте. Некоторая информация вам точно пригодится.
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1. Свежесть яиц
Для того чтобы яйца могли храниться значительно дольше, после покупки достаньте их из бумажного лотка. В идеале их нужно хранить на полке холодильника.
По желанию яйца можно хранить в морозильной камере. Для этого каждое отправьте в формочку для льда и поставьте на полку морозильной камеры.
Длительное хранение яиц / Фото Otletmania
2. Как понять, какие яйца не испортились
Если вы хотите проверить свежесть яиц, наполните миску или стакан водой. Аккуратно опустите в жидкость яйцо. Если оно опустилось на дно – это хороший знак. Если яйцо поднялось вверх, оно испорченное.
Проверка яиц на свежесть / Фото Lucky-women
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3. Быстрая чистка яиц
В чашку или стакан положите вареное яйцо, влейте в емкость воды, закройте рукой и встряхивайте в разные стороны. После этого легко снимите скорлупу.
Как быстро почистить вареное яйцо:
4. Мытье яиц
Если не планируете употреблять яйца сегодня-завтра, тогда не мойте их. На скорлупе каждого яйца есть защитная пленка, которая разрушается во время мытья. Ее отсутствие способствует попаданию бактерий внутрь.
Мыть яйца в идеале нужно теплой водой непосредственно перед самым употреблением.
Мойте яйца перед самым употреблением / Фото Facedobra
5. Соседство в холодильнике
Сохраняя яйца в холодильнике, вы должны позаботиться о том, чтобы рядом не было продуктов, которые перед приготовлением не поддаются термообработке. В противном случае такое нежелательное соседство приведет к проблемам со здоровьем.
Позаботьтесь о правильном расположении яиц в холодильнике / Фото Lifehacker