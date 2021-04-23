Однако перед приготовлением вам стоит ознакомиться с интересными фактами об этом ингредиенте. Некоторая информация вам точно пригодится.

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1. Свежесть яиц

Для того чтобы яйца могли храниться значительно дольше, после покупки достаньте их из бумажного лотка. В идеале их нужно хранить на полке холодильника.

По желанию яйца можно хранить в морозильной камере. Для этого каждое отправьте в формочку для льда и поставьте на полку морозильной камеры.

Длительное хранение яиц / Фото Otletmania

2. Как понять, какие яйца не испортились

Если вы хотите проверить свежесть яиц, наполните миску или стакан водой. Аккуратно опустите в жидкость яйцо. Если оно опустилось на дно – это хороший знак. Если яйцо поднялось вверх, оно испорченное.

Проверка яиц на свежесть / Фото Lucky-women

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3. Быстрая чистка яиц

В чашку или стакан положите вареное яйцо, влейте в емкость воды, закройте рукой и встряхивайте в разные стороны. После этого легко снимите скорлупу.

Как быстро почистить вареное яйцо:

4. Мытье яиц

Если не планируете употреблять яйца сегодня-завтра, тогда не мойте их. На скорлупе каждого яйца есть защитная пленка, которая разрушается во время мытья. Ее отсутствие способствует попаданию бактерий внутрь.

Мыть яйца в идеале нужно теплой водой непосредственно перед самым употреблением.

Мойте яйца перед самым употреблением / Фото Facedobra

5. Соседство в холодильнике

Сохраняя яйца в холодильнике, вы должны позаботиться о том, чтобы рядом не было продуктов, которые перед приготовлением не поддаются термообработке. В противном случае такое нежелательное соседство приведет к проблемам со здоровьем.

Позаботьтесь о правильном расположении яиц в холодильнике / Фото Lifehacker