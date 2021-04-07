Збираючись на відпочинок до Карпат, майте на увазі: гори – це не лише спокійні, романтичні походи до заповідних куточків. Якщо ви з тих, хто прагне швидкості та гострих відчуттів, то в Карпатах такого драйву можна отримати більш ніж удосталь.

Скористайтеся нашими ідеями для екстремального відпочинку та обов’язково поділіться враженнями з усім загалом 24 каналу.

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Роуп-джампінг у Карпатах

Роуп-джампінг з кожним роком стає все більше популярним. Багато людей хочуть позбутися страху або отримати нереальний спектр незвіданих емоцій. Суть роуп-джампінгу полягає у здійсненні стрибка з висоти за допомогою альпіністського спорядження. Стрибати можна з природних або промислових спеціальних об'єктів.

Якщо ви наважилися здійснити стрибок у Карпатах, обов'язково перевірте відгуки компанії, яка займається організацією такого відпочинку. Не приховуйте від інструкторів різні проблеми зі здоров'ям, уважно слухайте інструктаж та дотримуйтеся усіх рекомендацій. Цей вид екстремального спорту доступний у Яремче та Буковелі.

Роуп-джампінг у Буковелі / Фото Rakhiv.in

Скелелазіння в Карпатах

Для такого відпочинку в Карпатах повинна бути гарна фізична підготовка. Суть полягає в отриманні задоволення після підняття на вершину, що символізується з досягненням поставленої мети. У процесі скелелазіння різні перепони можуть випробовувати на міцність та терплячість будь-яку людину.

Зайнятися цим спортом можна, відправившись до: скель Довбуша, Сокільського хребта, Білого чи Писаного Каменя тощо.

Скелі Довбуша / Фото Gorgany

Джипінг у Карпатах

Поїздка на спеціальному транспорті по місцях Карпат, які важко прохідні подарує кожному відпочивальнику масу позитивних емоцій. Відчуття адреналіну з'являється завдяки екстремальному переїзду в дуже небезпечних місцях. Такий відпочинок можна організувати в будь-яку пору року. Проте під час зимового джипінгу організатори завжди повинні бути обачливими та заздалегідь попереджати рятувальників про траси для переїзду.

Екстремальне катання на джипах / Фото Prokarpaty-tour

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Рафтинг у Карпатах

Цей вид відпочинку найбільш актуальний у теплі пори року. Шалений адреналін та фантастичні емоції вам забезпечені, адже сплав по гірських ріках нагадує американські гірки. Існує 6 рівнів складності рафтингу, де 1 та другий – найбільш безпечні навіть для дітей. З кожним наступним рівнем складність та небезпека збільшуються, тому для тих, хто не може жити без адреналіну, найдоречнішим буде саме четвертий – п'ятий рівень складності. Адже найвищий рівень, як правило, проходять лише досвідчені майстри цього виду спорту. Рафтинг доступний на таких ріках, як: Дністер, Тиса, Черемош, а також Прут.

Сплав по річці у Карпатах / Фото Facebook

Фрирайд у Карпатах

Фрирайд – це катання на сноуборді або лижах поза підготовленими трасами. По-перше, цей вид спорту можна спробувати лише за наявності снігу. По-друге, новачкам краще не випробовувати долю без компаньйонів, які мають певний досвід у такому відпочинку. По-третє, кожному, хто захоче спробувати такий відпочинок, потрібно не лише вміло кататися на лижах чи борді, а й добре орієнтуватися на певних територіях.

У зимовий період так відпочити можна на гірському курорті Пилипець, куди часто з'їжджаються фрирайдери з усієї Європи.

Фрирайд у селі Пилипець / Скриншот із Youtube