Собираясь на отдых в Карпаты, имейте в виду: горы – это не только спокойные, романтические походы по заповедным уголкам. Если вы из тех, кто жаждет скорости и острых ощущений, то в Карпатах вам обеспечат здоровый драйв в избытке.

Воспользуйтесь нашими идеями для экстремального отдыха и обязательно поделитесь впечатлениями со всей аудиторией 24 канала.

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Роуп-джампинг в Карпатах

Роуп-джампинг с каждым годом становится все больше популярным. Многие люди хотят избавиться от страха или получить нереальный спектр неизведанных эмоций. Суть роуп-джампинга заключается в осуществлении прыжка с высоты с помощью альпинистского снаряжения. Прыгать можно с природных или промышленных специальных объектов.

Если вы решились совершить прыжок в Карпатах, обязательно проверьте отзывы компании, которая занимается организацией такого отдыха. Не скрывайте от инструкторов различные проблемы со здоровьем, внимательно слушайте инструктаж и следуйте всех рекомендаций. Этот вид экстремального спорта доступен в Яремче и Буковеле.

Роуп-джампинг в Буковеле / ​​Фото Rakhiv.in

Скалолазание в Карпатах

Для такого отдыха в Карпатах должна быть хорошая физическая подготовка. Суть заключается в получении удовольствия после поднятия на вершину, которое символизируется с достижением поставленной цели. В процессе скалолазания различные преграды могут испытывать терпение любого человека.

Заняться этим спортом можно, отправившись до: скал Довбуша, Сокильского хребта, Белого или Писаного Камня и тому подобное.

Скалы Довбуша / Фото Gorgany

Джипинг в Карпатах

Поездка на специальном транспорте по местам Карпат, которые трудно проходимые подарит каждому отдыхающему массу положительных эмоций. Ощущение адреналина появляется благодаря экстремальному переезду в очень опасных местах. Такой отдых можно организовать в любое время года. Однако во время зимнего джипинга организаторы всегда должны быть осмотрительными и заранее предупреждать спасателей о трассах для переезда.

Экстремальное катание на джипах / Фото Prokarpaty-tour

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Рафтинг в Карпатах

Этот вид отдыха наиболее актуален в теплое время года. Безумный адреналин и фантастические эмоции вам обеспечены, ведь сплав по горным рекам напоминает американские горки. Существует 6 уровней сложности рафтинга, где 1 и 2 – наиболее безопасны даже для детей. С каждым последующим уровнем сложность и опасность увеличиваются, поэтому для тех, кто не может жить без адреналина, уместным будет именно четвертый – пятый уровень сложности. Ведь высокий уровень, как правило, проходят только опытные мастера этого вида спорта. Рафтинг доступен на таких реках, как: Днестр, Тиса, Черемош, а также Прут.

Сплав по реке в Карпатах / Фото Facebook

Фрирайд в Карпатах

Фрирайд – это катание на сноуборде или лыжах вне подготовленных трасс. Во-первых, этот вид спорта можно попробовать только при наличии снега. Во-вторых, новичкам лучше не испытывать судьбу без компаньонов, которые имеют определенный опыт в таком отдыхе. В-третьих, каждому, кто захочет попробовать такой отдых, нужно не только умело кататься на лыжах или борде, но и хорошо ориентироваться на определенных территориях.

В зимний период так отдохнуть можно на горном курорте Пилипец, куда часто съезжаются фрирайдеры со всей Европы.

Фрирайд в селе Пилипец / Скриншот с Youtube