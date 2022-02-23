Експрес-тренування на все тіло: відео 15-хвилинного комплексу вправ

Є бажання позайматися, але бракує часу? Це швидке тренування не займе у вас більше, як 15 хвилин. Годі шукати відмовки і гайда працювати над тілом мрії!

Короткі тренування – порятунок для тих, хто живе у шаленому ритмі, адже знайти 10 – 15 хвилин на заняття можна навіть у найнасиченіший день. Тож якщо у вас обмаль часу, але ви сповнені енергії, вмикайте тренування з зірковим тренером Андрієм Хомицьким та повторяйте вправи за спортсменом. Такий формат допоможе підтримувати м'язи в тонусі, а у роботу буде задіяне усе тіло.

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15 хвилинне експрес-тренування на все тіло

Джампінг Джек: 30 секунд;

30 секунд; Подвійний присід: 30 секунд;

30 секунд; Бічна планка: по 30 секунд на кожну сторону;

по 30 секунд на кожну сторону; Випад назад з виносом коліна: 30 секунд;

30 секунд; Х-прес + "скелелаз": 30 секунд;

30 секунд; Вправа на прес "велосипед": 30 секунд;

30 секунд; Сідничний місток: 30 секунд;

30 секунд; Вправа на косі м'язи живота у планці: 30 секунд.

усі вправи виконуйте по три кола.

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Текст публікації Андрія Хомицького:

Якщо у вас мало часу, але ви сповнені енергії, тоді увімкнетеся на максимум і виконайте три кола цих вправ по 30 сек. Погнали! 15 хвилинне експрес-тренування без додаткового обладнання на все тіло.

Джампінг Джек

Подвійний присід

Бічні планки 30*2

Випад назад з виносом коліна

Х-прес + скелелаз

Вело-прес

Сідничний міст

Косі у планці