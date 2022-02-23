Короткие тренировки – спасение для тех, кто живет в безумном ритме, ведь найти 10 – 15 минут на занятие можно даже в самый насыщенный день. Если у вас мало времени, но вы полны энергии, включайте тренировки со звездным тренером Андреем Хомыцким и повторяйте упражнения по спортсменом. Такой формат поможет поддерживать мускулы в тонусе, а в работу будет задействовано все тело.
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15 минутная экспресс-тренировка на все тело
- Джампинг Джек: 30 секунд;
- Двойной присед: 30 секунд;
- Боковая планка: по 30 секунд на каждую сторону;
- Выпад назад с выносом колена: 30 секунд;
- Х-пресс + "скалолаз": 30 секунд;
- Упражнение на пресс "велосипед": 30 секунд;
- Ягодичный мостик: 30 секунд;
- Упражнение на косые мышцы живота в планке: 30 секунд.
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Текст публикации Андрея Хомицкого:
Если у вас мало времени, но вы полон энергии, тогда включитесь на максимум и выполните три круга этих упражнений по 30 сек. Угнали! 15 минутная экспресс-тренировка без дополнительного оборудования на все тело.
Джампинг Джек
Двойной присед
Боковые планки 30*2
Выпад назад с выносом колена
Х-пресс + скалолаз
Вело-пресс
Ягодичный мостик
Косые в планке