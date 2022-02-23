Короткие тренировки – спасение для тех, кто живет в безумном ритме, ведь найти 10 – 15 минут на занятие можно даже в самый насыщенный день. Если у вас мало времени, но вы полны энергии, включайте тренировки со звездным тренером Андреем Хомыцким и повторяйте упражнения по спортсменом. Такой формат поможет поддерживать мускулы в тонусе, а в работу будет задействовано все тело.

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15 минутная экспресс-тренировка на все тело

Джампинг Джек: 30 секунд;

Двойной присед: 30 секунд;

Боковая планка: по 30 секунд на каждую сторону;

Выпад назад с выносом колена: 30 секунд;

Х-пресс + "скалолаз": 30 секунд;

Упражнение на пресс "велосипед": 30 секунд;

Ягодичный мостик: 30 секунд;

Упражнение на косые мышцы живота в планке: 30 секунд.

Совет от тренера: все упражнения выполняйте по три круга.

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Текст публикации Андрея Хомицкого:

Если у вас мало времени, но вы полон энергии, тогда включитесь на максимум и выполните три круга этих упражнений по 30 сек. Угнали! 15 минутная экспресс-тренировка без дополнительного оборудования на все тело.