Короткі тренування – порятунок для тих, хто живе у шаленому ритмі, адже знайти 10 – 15 хвилин на заняття можна навіть у найнасиченіший день. Тож якщо у вас обмаль часу, але ви сповнені енергії, вмикайте тренування з зірковим тренером Андрієм Хомицьким та повторяйте вправи за спортсменом. Такий формат допоможе підтримувати м'язи в тонусі, а у роботу буде задіяне усе тіло.
І ще Гучні кінопрем'єри онлайн: новинки Warner Bros. тепер будуть доступні на OLL.TV
15 хвилинне експрес-тренування на все тіло
- Джампінг Джек: 30 секунд;
- Подвійний присід: 30 секунд;
- Бічна планка: по 30 секунд на кожну сторону;
- Випад назад з виносом коліна: 30 секунд;
- Х-прес + "скелелаз": 30 секунд;
- Вправа на прес "велосипед": 30 секунд;
- Сідничний місток: 30 секунд;
- Вправа на косі м'язи живота у планці: 30 секунд.
Читайте також Як заставити сідниці рости: 2 секрети від фітнес-тренера
Текст публікації Андрія Хомицького:
Якщо у вас мало часу, але ви сповнені енергії, тоді увімкнетеся на максимум і виконайте три кола цих вправ по 30 сек. Погнали! 15 хвилинне експрес-тренування без додаткового обладнання на все тіло.
Джампінг Джек
Подвійний присід
Бічні планки 30*2
Випад назад з виносом коліна
Х-прес + скелелаз
Вело-прес
Сідничний міст
Косі у планці