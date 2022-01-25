Якщо ваші меблі пошкоджені або просто потребують кращого блиску – ви можете спробувати відмити їх самостійно, не турбуючись про те, що вони зіпсуються.

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Як позбутися подряпин

Оцет і оливкова олія

Візьміть чисту ганчірку з мікрофібри та суміш білого оцту і оливкової олії. Ви також можете додати кілька крапель лимонного соку.

Акуратно потріть подряпане дерево. Повторюйте процес доти, поки не отримаєте бажаний результат. Виконуйте цю процедуру періодично, щоб деревина показала свій природний блиск.



Відмиваємо подряпини з дерева / Фото 5-Minute Crafts

Як позбутися плям

Спосіб 1: майонез

Якщо на ваших дерев'яних меблях залишилися сліди від води, то їх можна позбутися за допомогою майонезу.

Нанесіть його на пошкоджену ділянку. Використовуйте чисту тканину з мікрофібри, енергійно протираючи плями, поки вони не зникнуть. Це також додасть природного блиску вашим меблям.



Витираємо майонезом / Фото 5-Minute Crafts

Спосіб 2: алкоголь

Змочіть ватний диск спиртом. Майте на увазі, що це працює лише тоді, коли сліди – свіжі. Потім вам потрібно просто потерти подушечкою цю ділянку. Повторюйте процедуру стільки, скільки потрібно.



Спирт теж допомагає позбутися плям / Фото 5-Minute Crafts