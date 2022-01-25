Если ваша мебель повреждена или просто требует лучшего блеска – вы можете попытаться отмыть ее самостоятельно, не беспокоясь о том, что она испортится.

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Как избавиться от царапин

Уксус и оливковое масло

Возьмите чистую тряпку из микрофибры и смесь белого уксуса и оливкового масла. Вы также можете добавить несколько капель лимонного сока.

Аккуратно потрите поцарапанное дерево. Повторяйте процесс, пока не получите желаемый результат. Выполняйте эту процедуру периодически, чтобы дерево показало свой естественный блеск.



Отмываем царапины из дерева / Фото 5-Minute Crafts

Как избавиться от пятен

Способ 1: майонез

Если на вашей деревянной мебели остались следы от воды, то их можно избавиться с помощью майонеза.

Нанесите его на поврежденный участок. Используйте чистую ткань из микрофибры, энергично протирая пятна, пока они не исчезнут. Это также придаст естественному блеску вашей мебели.



Вытираем майонезом / Фото 5-Minute Crafts

Способ 2: алкоголь

Смочите ватный диск спиртом. Имейте в виду, что это работает только тогда, когда следы свежие. Затем вам нужно просто потереть подушечкой этот участок. Повторяйте процедуру столько, сколько нужно.