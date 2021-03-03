Скільки води ми зливаємо до каналізації? Далебі багато. Забагато! Ми рідко про це замислюємося. Тим часом воду можна й треба споживати економно! Менше літрів на лічильнику – менші суми в платіжках.

Ми так звикли до побутового комфорту, що й думки не допускаэмо, що одного дня йому може настати кінець. тим часом кількість питної води у світі зменшується. Час нарешті навчитися економно споживати воду! Адже ми її не лише п’ємо, а й використовуємо для приготування їжі, підтримання чистоти тіла й оселі, не кажучи вже про виробництво всього, що нас оточує в побуті. Хіба це не вагома підстава, щоб почати контролювати споживання води?

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Пропонуємо вам кілька способів, як не марнувати воду й зменшити суми в комунальних рахунках.

Овочі готуйте на парі

Приготування овочів на парі зменшить споживання води й водночас збереже в продуктах більше вітамінів та поживних речовин.

Залишки води від варіння овочів можна використовувати для поливу квітів.





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Стежте за справністю кранів

Через те що кран не до кінця закритий чи має якусь несправність, може марнуватися до 60 літрів води на день.



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Кип’ятіть лише необхідний об’єм

Кип’ятіть стільки води, скільки вам справді потрібно, скільки збираєтеся спожити просто зараз. Не марнуйте зайву воду та, до речі, електроенергію.





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Контролюйте час у душі

За кожну хвилину, яку ви проводите в душі, витрачається до 17 літрів води. Тож, поки наносите мило чи шампунь, вимикайте воду.





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Закривайте кран, поки чистите зуби

Вимикаючи воду на час безпосереднього чищення зубів, ви економите 6 літрів води на хвилину.





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Не вмикайте даремно пральну машину

Пральна машина з повною завантаженістю споживає менше води та електроенергії, ніж напівпорожня. А це означає менші рахунки.





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Модернізуйте туалет

Одна родина за рік змиває воду в туалеті в середньому 5000 разів. Сучасні системи змивання використовують усього 6 літрів за раз – або 4 літри зі зниженим рівнем промивання. Це на 5–6 літрів менше, ніж у системах старого зразка.





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Зменшіть харчові відходи

За розумного планування меню на тиждень та економічної попередньої обробки більшу частку харчових продуктів, що опиняються в сміттєвих контейнерах, можна було б використати за призначенням. Думайте, що купуєте, і вчасно споживайте продукти.





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