Как много воды мы спускаем в канализацию? Наверняка много. Слишком много! Мы редко об этом задумываемся. Между тем воду можно и нужно расходовать экономно. Ведь меньше литров на счетчике – это меньшие суммы в платежках.

Мы так привыкли к бытовому комфорту, что и мысли не допускаем, что однажды можем его лишиться. Между тем пригодной для питья воды в мире становится все меньше. Пора нам наконец научиться экономно расходовать воду! Ведь мы ее не только пьем, но и используем для приготовления пищи, поддержки чистоты тела и дома, не говоря уже о производстве всего, что нас окружает в быту. Это ли не весомое основание для того, чтобы начать контролировать потребление воды?

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Предлагаем несколько способов, с помощью которых вы перестанете тратить воду зря и уменьшите суммы в коммунальных счетах.

Овощи готовьте на пару

Приготовление овощей на пару уменьшит расход воды и одновременно сохранит в продуктах больше витаминов и питательных веществ.

Остатки воды от варки овощей можно использовать для полива цветов.



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Следите за исправностью кранов в доме

Из-за того что кран не до конца закрыт или имеет какую-то неисправность, впустую может теряться до 60 литров воды в день.



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Кипятите лишь необходимый объем

Кипятите столько воды, сколько вам действительно нужно, сколько собираетесь использовать прямо сейчас. Не тратьте напрасно лишнюю воду и, кстати, электричество.



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Контролируйте время в душе

За каждую минуту, которую вы проводите в душе, расходуется до 17 литров воды.

Поэтому, пока наносите мыло или шампунь, выключайте воду.



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Выключайте воду, пока чистите зубы

Выключая кран во время чистки зубов, вы экономите 6 литров воды в минуту.



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Не включайте зря стиральную машину

Стиральная машина с полной загруженностью расходует меньше воды и электроэнергии, чем полупустая. А это означает меньшие суммы в счетах.



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Модернизируйте туалет

Одна семья в год смывает воду в туалете в среднем 5000 раз. Современные системы смыва используют всего 6 литров за раз – или 4 литра со сниженным уровнем промывания. Это на 5–6 л меньше, чем в системах старого образца.



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Сократите пищевые отходы

При разумнои планировании меню на неделю и экономичной предварительной обработке большую часть продуктов питания, оказавшихся в мусорном ведре, можно было бы использовать по назначению. Думайте, что покупаете, и вовремя используйте продукты.



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