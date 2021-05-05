Счет за электричество можно уменьшить в 2 раза, если оптимизировать расходы этого драгоценного ресурса. Жертвовать комфортом не придется. Всего-то надо изменить привычки, а какие именно, мы вам подскажем.

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Используйте энергосберегающие приборы

Современные дистанционные выключатели и трансформаторы помогают экономить электроэнергию в 7 – 10 раз. Вы сможете настраивать таймер отключения / включения электричества и регулировать интенсивность освещения в зависимости от времени суток и наличия солнечного света в квартире.



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Пользуйтесь качественной бытовой техникой

Покупайте технику с энергопотреблением класса А (А +, А ++). Современные электроприборы экономят до 50% электроэнергии.



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Замените лампочки в квартире на энергосберегающие

Энергосберегающие лампочки потребляют меньше электроэнергии. В 5 раз! Эксперты подсчитали, если отправить на пенсию 10 "лампочек Ильича", заменив их энергосберегающими, за год можно сэкономить от 800 кВт / ч и более.



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Оптимизируйте стирку

Современные стиральные порошки значительно упростили процесс стирки. Доказано, что более 80% энергии стиралка тратит на подогрев воды. Поэтому не позволяйте вашей стиральной машине работать впустую.



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Кипятите воду правильно

Наливайте воды ровно столько, сколько необходимо для чаепития. Подогрев полного чайника (2 литра) занимает 5 – 6 минут, кружка воды кипятится за 1,5 минуты. Расходы электроэнергии – в 4 раза меньше.



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Устраняйте "энергетических вампиров"

Неработающие, но подключены к электросети гаджеты и девайсы (зарядка для смартфона, бытовая техника со встроенными часами, телевизор, колонки) потребляют энергию. Вычислите всех "энергетических вампиров" и выключайте их из розетки в момент бездействия.



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Чистьте пылесос

Даже наполовину заполненный пылью мешок заставляет пылесос "жрать" на 50% больше электроэнергии. Максимально допустимая загруженность контейнера – 30%.



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Холодильник – в прохладное темное место

Прямой солнечный свет, плита или батарея – факторы, которые заставляют холодильник тратить больше энергии на поддержание низкой температуры. Ставьте его в прохладное темное место.

И, кстати, не спешите загружать в холодильник горячие блюда вроде свежеприготовленного борща. Пусть остынет на плите.



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