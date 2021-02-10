Джонни Депп – это эксцентричная личность не только на экране, но и в жизни. Он часто оказывается в центре киноскандалов, длительное время выясняет отношения с эксженой, а также имеет странное хобби. Актер, в частности, любит коллекционировать куклы Барби.

В коллекции Деппа насчитывается несколько десятков кукол. Некоторые из них созданы за образами известных актеров-коллег Джонни.

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Сначала Джонни Депп собирал куклы для своих дочерей, но впоследствии это переросло в хобби. Поэтому актер решил расширять коллекцию "интересными" экземплярами. Так, например, он имеет миникопии Линдси Лохан, Бейонсе, Элвиса Пресли, Донни Осмонда, Мэрилин Монро, Одри Хепберн, Destiny's Child и т. д.

Кроме этого, Депп не просто коллекционирует кукол, он их совершенствует в соответствии с тем, как известные личности меняют свою внешность. Речь идет, об изменении прически, появлении татуировок, ношении любимых украшений и тому подобное.

Джонни Депп и коллекция кукол / Фото pinterest

В частности, для Бейонсе Джонни часто меняет одежду, а для Лохан добавил электронный браслет, когда та "попалась" полицейским.

Не обошол вниманием Джонни Депп и себя, ведь в его коллекции есть Безумный Шляпник и капитан Джек Воробей.

Актер очень серьезно относится к своему хобби, поэтому лично покупает как сами куклы, так и аксессуары для них.