Усі закладки ви можете створювати разом зі своїми дітьми. Це чудова нагода перезавантажитись як для дорослих, так і для школярів.
Цікаво "Позолочене століття": велика прем'єра від творця "Абатства Даунтон"
Закладки з намистинками
Що знадобиться:
- скріпки;
- тонкий гнучкий дріт;
- різні намистини та бісер.
Розріжте дріт на кілька частин. Нанизуйте намистини на відрізки дроту. Якщо у вас є намистинки з літерами, то ви можете скласти слово, наприклад "Читай", "Книга" або своє ім’я.
Зробіть закладку з намистинками / Фото what do we do all day
Прикріпіть бісерний відрізок дроту до верхньої частини скріпки та надійну скрутіть. Готово!
Готові закладки для книг / Фото what do we do all day
Закладки у формі серця
Що знадобиться:
- кольоровий одно- або двосторонній папір;
- ножиці.
Такі закладки цікаві тим, що вони кольорові, нагадують кишеньку та виготовлені у формі серця. Вони можуть стати чудовим подарунком до Дня Святого Валентина. Як виготовляти закладки – видно на відео нижче.
Як зробити закладки у формі серця: дивіться відео