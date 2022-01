Усі закладки ви можете створювати разом зі своїми дітьми. Це чудова нагода перезавантажитись як для дорослих, так і для школярів.

Закладки з намистинками

Що знадобиться:

скріпки;

тонкий гнучкий дріт;

різні намистини та бісер.

Розріжте дріт на кілька частин. Нанизуйте намистини на відрізки дроту. Якщо у вас є намистинки з літерами, то ви можете скласти слово, наприклад "Читай", "Книга" або своє ім’я.



Зробіть закладку з намистинками / Фото what do we do all day

Прикріпіть бісерний відрізок дроту до верхньої частини скріпки та надійну скрутіть. Готово!



Готові закладки для книг / Фото what do we do all day

Закладки у формі серця

Що знадобиться:

кольоровий одно- або двосторонній папір;

ножиці.

Такі закладки цікаві тим, що вони кольорові, нагадують кишеньку та виготовлені у формі серця. Вони можуть стати чудовим подарунком до Дня Святого Валентина. Як виготовляти закладки – видно на відео нижче.

Як зробити закладки у формі серця: дивіться відео