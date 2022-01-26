Все закладки можно создавать вместе со своими детьми. Это прекрасная возможность перезагрузиться как для взрослых, так и для школьников.
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Закладки с бусинками
Что понадобится:
- скрепки;
- тонкая гибкая проволока;
- разные бусины и бисер.
Разрежьте проволоку на несколько частей. Нанизывайте бусины на отрезки проволоки. Если у вас есть бусинки с буквами, вы можете составить слово, например "Читай", "Книга" или свое имя.
Сделайте закладку с бусинками / Фото what do we do all day
Прикрепите бисерный отрезок проволоки к верхней части скрепки и надежно сверните. Готово!
Готовые закладки для книг / Фото what do we do all day
Закладки в форме сердца
Что понадобится:
- цветная одно- или двусторонняя бумага;
- ножницы.
Такие закладки интересны тем, что они цветные, напоминают карман и изготовлены в форме сердца. Они могут стать отличным подарком ко Дню Святого Валентина. Как создать закладки – видно на видео ниже.
Как сделать закладки в форме сердца: смотрите видео