Дуже солодко: рецепт американського цукрового печива
Джерело:Інстаграм Ольги Борачкової
Якщо ви полюбляєте солоденьке – спробуйте приготувати це американське печиво. Воно для справжніх любителів вуглеводів.
Пухке, з ніжним та солодким смаком печиво стане вашим фаворитом. Готувати такий десерт дуже легко та швидко.
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Американське цукрове печиво
Інгредієнти
Для приготування печива знадобляться ці продукти / Фото з інстаграму
- 55 грамів масла;
- 100 грамів коричневого цукру;
- 1 жовток;
- 1 чайна ложка молока;
- 95 грамів борошна;
- щіпка соди та солі;
- 80 грамів шоколадних кульок.
Спосіб приготування
Апетитне солодке печиво / Фото з інстаграму
Крок 1. У місткості збийте міксером масло кімнатної температури та цукор. Додайте жовток, молоко і перетворіть в однорідну масу.
Крок 2. До суміші додайте борошно, соду, сіль та шоколад.
Крок 3. Застеліть форму для випікання пергаментним папером та сформуйте з тіста кульки. Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте печиво 10 – 15 хвилин.
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