Дуже солодко: рецепт американського цукрового печива

Якщо ви полюбляєте солоденьке – спробуйте приготувати це американське печиво. Воно для справжніх любителів вуглеводів.

Пухке, з ніжним та солодким смаком печиво стане вашим фаворитом. Готувати такий десерт дуже легко та швидко.

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Американське цукрове печиво

Інгредієнти



Для приготування печива знадобляться ці продукти / Фото з інстаграму

55 грамів масла;

100 грамів коричневого цукру;

1 жовток;

1 чайна ложка молока;

95 грамів борошна;

щіпка соди та солі;

80 грамів шоколадних кульок.

Спосіб приготування



Апетитне солодке печиво / Фото з інстаграму

Інгредієнти повинні бути кімнатної температури!

Крок 1. У місткості збийте міксером масло кімнатної температури та цукор. Додайте жовток, молоко і перетворіть в однорідну масу.

Крок 2. До суміші додайте борошно, соду, сіль та шоколад.

Крок 3. Застеліть форму для випікання пергаментним папером та сформуйте з тіста кульки. Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте печиво 10 – 15 хвилин.

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