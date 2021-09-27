Пухке, з ніжним та солодким смаком печиво стане вашим фаворитом. Готувати такий десерт дуже легко та швидко.

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Американське цукрове печиво

Інгредієнти


Для приготування печива знадобляться ці продукти / Фото з інстаграму

  • 55 грамів масла;
  • 100 грамів коричневого цукру;
  • 1 жовток;
  • 1 чайна ложка молока;
  • 95 грамів борошна;
  • щіпка соди та солі;
  • 80 грамів шоколадних кульок.

Спосіб приготування


Апетитне солодке печиво / Фото з інстаграму

Крок 1. У місткості збийте міксером масло кімнатної температури та цукор. Додайте жовток, молоко і перетворіть в однорідну масу.

Крок 2. До суміші додайте борошно, соду, сіль та шоколад.

Крок 3. Застеліть форму для випікання пергаментним папером та сформуйте з тіста кульки. Розігрійте духовку до 180 градусів та випікайте печиво 10 – 15 хвилин.

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