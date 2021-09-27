Рыхлое, с нежным и сладким вкусом печенье станет вашим фаворитом. Готовить такой десерт очень легко и быстро.
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Американское сахарное печенье
Ингредиенты
Для приготовления печенья понадобятся эти продукты / Фото с инстаграму
- 55 граммов масла;
- 100 граммов коричневого сахара;
- 1 желток;
- 1 чайная ложка молока;
- 95 граммов муки;
- щепотка соды и соли;
- 80 граммов шоколадных шариков.
Способ приготовления
Аппетитное сладкое печенье / Фото с инстаграму
Шаг 1. В емкости взбейте миксером масло комнатной температуры и сахар. Добавьте желток, молоко и превратите в однородную массу.
Шаг 2. К смеси добавьте муку, соду, соль и шоколад.
Шаг 3. Застелите форму для выпекания пергаментной бумагой и сформируйте из теста шарики. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте печенье 10 – 15 минут.
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