Рыхлое, с нежным и сладким вкусом печенье станет вашим фаворитом. Готовить такой десерт очень легко и быстро.

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Американское сахарное печенье

Ингредиенты


Для приготовления печенья понадобятся эти продукты / Фото с инстаграму

  • 55 граммов масла;
  • 100 граммов коричневого сахара;
  • 1 желток;
  • 1 чайная ложка молока;
  • 95 граммов муки;
  • щепотка соды и соли;
  • 80 граммов шоколадных шариков.

Способ приготовления


Аппетитное сладкое печенье / Фото с инстаграму

Шаг 1. В емкости взбейте миксером масло комнатной температуры и сахар. Добавьте желток, молоко и превратите в однородную массу.

Шаг 2. К смеси добавьте муку, соду, соль и шоколад.

Шаг 3. Застелите форму для выпекания пергаментной бумагой и сформируйте из теста шарики. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте печенье 10 – 15 минут.

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