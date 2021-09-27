Рыхлое, с нежным и сладким вкусом печенье станет вашим фаворитом. Г отовить такой десерт очень легко и быстро.

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Американское сахарное печенье

Ингредиенты



Для приготовления печенья понадобятся эти продукты / Фото с инстаграму

55 граммов масла;

100 граммов коричневого сахара;

1 желток;

1 чайная ложка молока;

95 граммов муки;

щепотка соды и соли;

80 граммов шоколадных шариков.

Способ приготовления



Аппетитное сладкое печенье / Фото с инстаграму

Ингредиенты должны быть комнатной температуры!

Шаг 1. В емкости взбейте миксером масло комнатной температуры и сахар. Добавьте желток, молоко и превратите в однородную массу.

Шаг 2. К смеси добавьте муку, соду, соль и шоколад.

Шаг 3. Застелите форму для выпекания пергаментной бумагой и сформируйте из теста шарики. Разогрейте духовку до 180 градусов и выпекайте печенье 10 – 15 минут.