Друге життя старих валіз: 10 класних ідей, як перетворити мотлох на стильні речі

Іноді стара валіза, знайдена на горищі, може перетворитися на вишуканий елемент декору, містку шафку чи стильну тацю для сніданку. Тож не варто відразу викидати все, що здається зношеним та непотрібним. Воно ще добре послужить вам – хай навіть на несподіваній ниві.
Увімкніть фантазію, трішки покреативте – і в результаті отримаєте красиві та корисні речі – такі, як-от із нашої добірки.
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1. Таця для сніданку
Фото samsoberi
2. Акуратний столик
Фото decorordesign
3. Навісна шафка
Фото getit01
4. Скарбничка для листівок чи прикрас
Фото pinterestХочете приємно здивувати близьких? Тоді прихопіть з собою улюблену Soplica та здивуйте оригінальним коктейлем, що зробить ваш вечір по-справжньому теплим.
5. Приліжкова тумба
Фото decoratorist
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6. Столик для пікніка
Фото pinterest
7. Стильний гарнітур у вітальню
Фото pinterest
8. Ліжечко для домашнього улюбленця
Фото pinterest
9. Трепезна для домашнього улюбленця
Фото pinterest
10. Несесер для пікніка
Фото diyprojects