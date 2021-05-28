Друге життя старих валіз: 10 класних ідей, як перетворити мотлох на стильні речі

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Іноді стара валіза, знайдена на горищі, може перетворитися на вишуканий елемент декору, містку шафку чи стильну тацю для сніданку. Тож не варто відразу викидати все, що здається зношеним та непотрібним. Воно ще добре послужить вам – хай навіть на несподіваній ниві.