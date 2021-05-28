Увімкніть фантазію, трішки покреативте – і в результаті отримаєте красиві та корисні речі – такі, як-от із нашої добірки.

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1. Таця для сніданку

Фото samsoberi

2. Акуратний столик

Фото decorordesign

3. Навісна шафка

Фото getit01

4. Скарбничка для листівок чи прикрас

Фото pinterest

5. Приліжкова тумба

Фото decoratorist

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6. Столик для пікніка

Фото pinterest

7. Стильний гарнітур у вітальню

Фото pinterest

8. Ліжечко для домашнього улюбленця

Фото pinterest

9. Трепезна для домашнього улюбленця

Фото pinterest

10. Несесер для пікніка

Фото diyprojects