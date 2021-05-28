Увімкніть фантазію, трішки покреативте – і в результаті отримаєте красиві та корисні речі – такі, як-от із нашої добірки.
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1. Таця для сніданку
Фото samsoberi
2. Акуратний столик
Фото decorordesign
3. Навісна шафка
Фото getit01
4. Скарбничка для листівок чи прикрас
Фото pinterest
5. Приліжкова тумба
Фото decoratorist
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6. Столик для пікніка
Фото pinterest
7. Стильний гарнітур у вітальню
Фото pinterest
8. Ліжечко для домашнього улюбленця
Фото pinterest
9. Трепезна для домашнього улюбленця
Фото pinterest
10. Несесер для пікніка
Фото diyprojects