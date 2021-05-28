Включите фантазию, немного покреативьте – и в результате получите красивые и полезные вещи, например такие, как из нашей подборки.
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1. Поднос для завтрака
Фото samsoberi
2. Аккуратный столик
Фото decorordesign
3. Навесной шкафчик
Фото getit01
4. Копилка для открыток или украшений
Фото pinterest
5. Прикроватная тумба
Фото decoratorist
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6. Столик для пикника
Фото pinterest
7. Стильный гарнитур в гостиную
Фото pinterest
8. Кроватка для домашнего любимца
Фото pinterest
9. Трапезная для домашнего любимца
Фото pinterest
10. Несессер для пикника
Фото diyprojects