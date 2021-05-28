Включите фантазию, немного покреативьте – и в результате получите красивые и полезные вещи, например такие, как из нашей подборки.

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1. Поднос для завтрака

Фото samsoberi

2. Аккуратный столик

Фото decorordesign

3. Навесной шкафчик

Фото getit01

4. Копилка для открыток или украшений

Фото pinterest

5. Прикроватная тумба

Фото decoratorist

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6. Столик для пикника

Фото pinterest

7. Стильный гарнитур в гостиную

Фото pinterest

8. Кроватка для домашнего любимца

Фото pinterest

9. Трапезная для домашнего любимца

Фото pinterest

10. Несессер для пикника

Фото diyprojects