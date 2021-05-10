Друге життя кухонного приладдя: 10 класних ідей з фото

10 травня 2021 , 17:45
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Джерело:

24 канал

Не поспішайте викидати старе кухонне приладдя. З нього можна зробити оригінальні та стильні речі. Вони стануть класними декоративними елементами, люстрами, вішалками чи підставками для ґаджетів.

Варто лише трішки пофантазувати, запастися терпінням і гарним настроєм.

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1. Люстра з кухонного вінчика

Фото pinterest

2. Настінна лампа із друшляка

Фото pinterest

3. Кашпо чи горщики для вазонів і сукулентів

Фото pinterest

4. Вішалки зі старих качалок

Фото pinterest

5. Старий чайник можна перетворити у флораріум

Фото pinterest

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6. Підставка для планшета з обробної дошки

Фото pinterest

7. Підставка для олівців та ручок з кухонної терки

Фото pinterest

8. Органайзер для дрібних речей з формочки для випічки кексів

Фото pinterest

9. Ваза для фруктів з чайних ложок і десертних виделок

Фото pinterest

10. Свічники з лійок

Фото pinterest

Автор: Сніжана Лісова