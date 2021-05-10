Стоит лишь немного пофантазировать, запастись терпением и хорошим настроением.

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1. Люстра с кухонного венчика

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2. Настенная лампа с дуршлага

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3. Кашпо или горшки для вазонов и суккулентов

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4. Вешалки из старых качалок

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5. Старый чайник можно превратить в флорариум

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6. Подставка для планшета с разделочной доски

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7. Подставка для карандашей и ручек с кухонной терки

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8. Органайзер для мелких вещей из формочки для выпечки кексов

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9. Ваза для фруктов из чайных ложек и десертных вилок

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10. Подсвечники из воронок

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