Стоит лишь немного пофантазировать, запастись терпением и хорошим настроением.
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1. Люстра с кухонного венчика
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2. Настенная лампа с дуршлага
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3. Кашпо или горшки для вазонов и суккулентов
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4. Вешалки из старых качалок
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5. Старый чайник можно превратить в флорариум
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И еще: Не спешите выбрасывать – из этого выйдет классный садовый декор: только посмотрите!
6. Подставка для планшета с разделочной доски
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7. Подставка для карандашей и ручек с кухонной терки
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8. Органайзер для мелких вещей из формочки для выпечки кексов
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9. Ваза для фруктов из чайных ложек и десертных вилок
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10. Подсвечники из воронок
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