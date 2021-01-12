Чай в пакетиках пользуется большой популярностью. Это связано с тем, что его легко приготовить в поезде, на улице или на работе. Если вы любите такой напиток, то у вас точно в помойку часто отправляются маленькие использованные пакетики с чаем.

Идеи 24 расскажут, как сделать так, чтобы использованные чайные пакеты пригодились вам повторно.

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Косметическое средство

Известно, что чайная заварка обладает большим количеством полезных свойств: тонизирует кожу, снимает раздражение, "успокаивает" зуд. Именно поэтому в древности чай использовали при различных инфекциях глаз. Свежоиспользованные чайные пакетики можно приложить к глазам и так полежать несколько минут.

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Неприятный запах рук

Если вы хотите избавиться от запаха лука, чеснока, рыбы или других резких запахов, можете потереть руки использованными чайными пакетиками.

Освежитель воздуха

Чайные пакетики могут стать отличным освежителем воздуха. Для этого следует добавить несколько капель эфирного масла на высушенный использованный чайник пакетик. Благодаря нити вы сможете прикрепить сделанный освежитель воздуха в любой комнате.

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Комнатные растения

Чайная заварка полезна для растений, которые растут в горшках. Стоит только разорвать чайные пакетики, а сам чай добавить в почву. Так вы разрыхлите землю в горшках и убережете растение от чрезмерной влажности при неправильном поливе.

Лечебное средство для ног

Если после тяжелого дня ваши ноги "опухли", имеют мозоли или ороговевшую кожу – приложите еще теплые использованные пакетики с чаем. С помощью нити можете пакетик аккуратно зафиксировать.

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Средство для чистки посуды от жира

Если вы не имеете средства для мытья посуды, можете "выдавить" жидкость из использованного пакетика на грязные тарелки и оставить все на некоторое время. После этого без труда можно отмыть посуду.

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Очистка деревянных поверхностей

Чай из использованных пакетиков можно применить для чистки и полировки деревянных поверхностей. Так вы сможете удалить застарелую грязь и сделать поверхность блестящей.

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Ароматизатор для холодильника

Если вы хотите избавиться от неприятного запаха в холодильнике – оставьте там на несколько часов использованный чайный пакетик.

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Стеклоочиститель

С использованного пакетика во второй раз заварите чай. Полученной жидкостью опрыскайте зеркало, окна или полочки из стекла. Протрите сухой тряпкой без ворса. Получите идеально чистую поверхность.

Домашние вредители

Пауки, муравьи и другие домашние вредители не любят запах чая. Поэтому вы можете разложить по квартире использованные пакетики чая и таким образом избавиться насекомых. Также для лучшего эффекта на каждый пакетик можно добавить по капле эфирного масла перечной мяты. Результат вас удивит.

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