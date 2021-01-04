Облаштувати домашній бар напередодні новорічних свят – завдання нескладне. Не варто гнатися за новинками – на перший час достатньо мінімального набору аксесуарів і напоїв, який поступово можна поповнювати новими позиціями.

Тому Іде 24 підготували поради, які допоможуть вам наповнити домашній бар не докладаючи зусиль.

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Ложка для коктейлів

Довга барна ложка необхідна, щоб змішувати коктейлі у високих склянках. Також вона допомагає дістати дна келиха, щоб все ретельно перемішати.



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Відерце для льоду

Вино або шампанське в відрі для льоду додасть вечорові особливого шику, до того ж позбавить від необхідності кожного разу бігти до холодильника. Тому, не забудьте і про форми для льоду, адже лід – обов'язковий інгредієнт багатьох коктейлів.



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Алкоголь

Для стартового коктейльного набору вистачить базових міцних напоїв – джина, рому, віскі, текіли та горілки. Можуть знадобитися червоне і біле сухі вина, шампанське.



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Келихи

Достатньо мати п'ять-шість келихів: товстостінні приземкуваті old fashioned – для міцного алкоголю, V-подібні для мартіні, а також хайбол – універсальні високі склянки для джину, а також, не обійтися без келихів для вина і шампанського і стильних стопок для горілки та текіли.



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Шейкер

Шейкер – це посудина для струшування коктейлів. Вибирайте з металів – він відмінно тримає температуру та його зручно тримати.



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Прес для цитрусових

У багатьох коктейлях використовується сік цитрусових. Тому вам доведеться придбати хороший прес.



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Джигер

Щоб приготувати коктейль потрібно точно відміряти інгредієнти. Тому джигер вам стане у нагоді.



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Мадлер

Товкач, який розтирає фрукти, овочі, зелень, ягоди.



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