Домашний бар: что в нем должно быть
Обустроить домашний бар накануне новогодних праздников – задача несложная. Не стоит гнаться за новинками – на первое время достаточно минимального набора аксессуаров и напитков, постепенно можно пополнять его новыми позициями.
Поэтому Идет 24 подготовили советы, которые помогут вам наполнить домашний бар не прилагая усилий.
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Ложка для коктейлей
Длинная барная ложка необходима, чтобы смешивать коктейли в высоких стаканах. Также она помогает достать до дна бокала, чтобы все тщательно перемешать.
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Ведерко для льда
Вино или шампанское в ведерке для льда придаст вечерние особого шика, к тому же избавит от необходимости каждый раз бежать к холодильнику. Поэтому, не забудьте и о формах для льда, ведь лед –обязательный ингредиент многих коктейлей.
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Алкоголь
Для стартового коктейльного набора достаточно базовых крепких напитков – джина, рома, виски, текилы и водки. Могут понадобиться красное и белое сухие вина, шампанское.
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Бокалы
Достаточно иметь пять-шесть бокалов: толстостенные приземистые old fashioned – для крепкого алкоголя, V-образные для мартини, а также хайбол – универсальные высокие стаканы для джина, а также не обойтись без бокалов для вина и шампанского и стильных стопок для водки и текилы.
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Шейкер
Шейкер – это сосуд для встряхивания коктейлей. Выбирайте из металлов – он отлично сохраняет температуру и его удобно держать.
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Пресс для цитрусовых
Во многих коктейлях используется сок цитрусовых. Поэтому вам придется приобрести хороший пресс.
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Джигер
Чтобы приготовить коктейль нужно точно отмерить ингредиенты. Поэтому джигер вам пригодится.
Фото pinterest
Мадлер
Пестик, который растирает фрукты, овощи, зелень, ягоды.
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