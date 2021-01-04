Обустроить домашний бар накануне новогодних праздников – задача несложная. Не стоит гнаться за новинками – на первое время достаточно минимального набора аксессуаров и напитков, постепенно можно пополнять его новыми позициями.

Поэтому Идет 24 подготовили советы, которые помогут вам наполнить домашний бар не прилагая усилий.

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Ложка для коктейлей

Длинная барная ложка необходима, чтобы смешивать коктейли в высоких стаканах. Также она помогает достать до дна бокала, чтобы все тщательно перемешать.



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Ведерко для льда

Вино или шампанское в ведерке для льда придаст вечерние особого шика, к тому же избавит от необходимости каждый раз бежать к холодильнику. Поэтому, не забудьте и о формах для льда, ведь лед –обязательный ингредиент многих коктейлей.



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Алкоголь

Для стартового коктейльного набора достаточно базовых крепких напитков – джина, рома, виски, текилы и водки. Могут понадобиться красное и белое сухие вина, шампанское.



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Бокалы

Достаточно иметь пять-шесть бокалов: толстостенные приземистые old fashioned – для крепкого алкоголя, V-образные для мартини, а также хайбол – универсальные высокие стаканы для джина, а также не обойтись без бокалов для вина и шампанского и стильных стопок для водки и текилы.



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Шейкер

Шейкер – это сосуд для встряхивания коктейлей. Выбирайте из металлов – он отлично сохраняет температуру и его удобно держать.



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Пресс для цитрусовых

Во многих коктейлях используется сок цитрусовых. Поэтому вам придется приобрести хороший пресс.



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Джигер

Чтобы приготовить коктейль нужно точно отмерить ингредиенты. Поэтому джигер вам пригодится.



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Мадлер

Пестик, который растирает фрукты, овощи, зелень, ягоды.



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