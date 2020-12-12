Постоянный беспорядок в доме провоцирует у людей стресс и депрессию. Ведь ненужные вещи, которые вы оставляете на случай "возможно понадобятся", засоряют мозг. Ваше жилье должно быть самым уютным уголком на свете. Поэтому нужно научиться разгружать дом.

Идеи 24 подготовили перечень, который поможет вам избавиться от ненужных вещей.

Читайте также: Как избавиться хлама: 10 вещей, которые нужно давно выбросить, но мы до сих пор ими пользуемся

1. Свечи и сувениры

Правильно расставленные акценты сделают комнату уютной и опрятной, а если аксессуаров слишком много – создастся хаос.



Фото pixabay

2. Изношенная или неудобная обувь

Изношенная или неудобная обувь может спровоцировать страшную боль ногам. Обувь в нормальном состоянии еще можно продать, а очень старое стоит выбросить.



Фото pixabay

3. Щербатые тарелки

Вода во время мытья попадает в трещины и приводит к размножению бактерий, поэтому не стоит рисковать своим здоровьем.



Фото pixabay

4. Моющие средства, которые вы привезли домой из отпуска

Не стоит "коллекционировать" их и расставлять вокруг ванны, ведь и эти средства имеют срок годности.



Фото pixabay

5. Старые провода

Оставьте наиболее необходимые, а ненужные – выбросьте.



Фото pixabay

6. Прошлогодний солнцезащитный крем

Обычно крем имеет срок годности до 3 лет, поэтому обязательно запишите дату его открытия.



Фото pixabay

7. Старые журналы, инструкции к электрическим и другим устройствам

Ненужная макулатура лишь загромождает дом.



Фото pixabay

8. Носки без пары

Еще один вид предметов, которые беспощадно загружают помещения. Можно складывать их в отдельную корзину с надеждой отыскать их потерянных близнецов.



Фото pixabay

9. Канцелярия

Если дома у вас стоят вещи, которыми вы больше года не пользовались, – лучше отдайте неиспользованную канцелярию тем, кому она нужна.



Фото pixabay

10. Старое нижнее белье

Если белье еще в хорошем состоянии, и вам в нем неудобно, – отдайте его менее обеспеченным людям.



Фото pixabay

11. Множество чашек

Популярный подарок, который накапливается в каждом доме. И многими мы даже не пользуемся, поэтому отдавайте свои чашки, чтобы они не занимали место.



Фото pixabay

12. Пластиковые пакеты

Собирайте их и время от времени выбрасывайте. Выбирайте лучше экопакеты, которые не повредят окружающей среде.



Фото pixabay

13. Старые открытки

День рождения, Рождество, Пасха, День матери – открытки дарят все. Они действительно красивые, но никто часто их не разглядывает. Поэтому лучше выбросьте, а не держите дома.



Фото pixabay

14. Кассеты и диски

Старые кассеты и диски хранят важные события из детства. И с развитием технологий они становятся ненужными, поэтому лучше перенести информацию на более надежные цифровые носители, например, флешку.



Фото pixabay

15. Официальная одежда, которую вы одели только раз

Костюм, который вы одели всего один раз, одиноко висит в шкафу годами, занимая место и собирая пыль. Лучше его продать.



Фото unsplash