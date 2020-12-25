Створення святкової атмосфери вже саме по собі підіймає настрій. Але перед цим потрібно добре подумати, які будуть іграшки, ялинка, щоб все, виглядало на мільйон.

Кожний нюанс важливий. А також би хотілося, щоб гості заздрили, пише AdMe.ru. Читайте також: Як прикрасити ялинку за допомогою фотографій: цікаві ідеї "Купив металевий вінок-кільце, кілька рослин і гірлянду. Зробив свій різдвяний вінок"

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