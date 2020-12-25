Подборка фото елок, от которых все гости позеленеют от зависти
Создание праздничной атмосферы уже само по себе поднимает настроение. Но перед этим нужно хорошо подумать, какие будут игрушки, елка, чтобы все выглядело на миллион.
Каждый нюанс важен. А также хотелось бы, чтобы гости завидовали, пишет AdMe.ru.
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"Купил металлический венок-кольцо, несколько растений и гирлянду. Сделал свой рождественский венок"
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Елка, которая подойдет владельцам домашних животных, которые не любят украшения
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Для любителей единорогов
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В маленькой местной кофейни не хватило места для елки, поэтому ее привязали к потолку. Стоит попробовать тем, кто хочет елку, а места мало.
Фото reddit
Когда действительно разбираешься в декорировании
Фото reddit
"Моя лучшая" рождественская елка ", которую я когда-либо делала"
Фото reddit
"Купили б/в фонарь. Отшлифовали, перекрасили, добавили фигурки, гирлянду, искусственный снег. Теперь это украшение к Рождеству"
Фото reddit
"Венок прикреплен к основанию из старых лыж, которые я нашла в сарае"
Фото reddit
Чтобы добавить немного магии, повесьте гирлянду у холодильника
Фото reddit
"Рождественская елка моего папы". Отличная идея для тех, кто не боится кропотливой работы.
Фото reddit
"Моя рождественская елка". Подойдет тем, у кого аллергия на хвою.
Фото reddit
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