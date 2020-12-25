Создание праздничной атмосферы уже само по себе поднимает настроение. Но перед этим нужно хорошо подумать, какие будут игрушки, елка, чтобы все выглядело на миллион.

Каждый нюанс важен. А также хотелось бы, чтобы гости завидовали, пишет AdMe.ru. Читайте также: Как украсить елку с помощью фотографий: интересные идеи "Купил металлический венок-кольцо, несколько растений и гирлянду. Сделал свой рождественский венок"

Фото reddit Елка, которая подойдет владельцам домашних животных, которые не любят украшения

Фото reddit Для любителей единорогов

Фото reddit В маленькой местной кофейни не хватило места для елки, поэтому ее привязали к потолку. Стоит попробовать тем, кто хочет елку, а места мало.

Фото reddit Когда действительно разбираешься в декорировании

Фото reddit "Моя лучшая" рождественская елка ", которую я когда-либо делала"

Фото reddit "Купили б/в фонарь. Отшлифовали, перекрасили, добавили фигурки, гирлянду, искусственный снег. Теперь это украшение к Рождеству"

Фото reddit "Венок прикреплен к основанию из старых лыж, которые я нашла в сарае"

Фото reddit Чтобы добавить немного магии, повесьте гирлянду у холодильника

Фото reddit "Рождественская елка моего папы". Отличная идея для тех, кто не боится кропотливой работы.

Фото reddit "Моя рождественская елка". Подойдет тем, у кого аллергия на хвою.

Фото reddit