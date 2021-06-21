Це ж треба було додуматись: як продукти допомагають рекламувати прикраси

Коштовні прикраси зазвичай не потребують допоміжної атрибутики для просування. Адже вони настільки гарні, що продають себе самі. Проте рекламні фахівці часом усе-таки вдаються до незвичних експериментів.
Платоспроможна аудиторія стає дедалі примхливішою. Тож і реклама ювелірних прикрас має бути найнесподіванішою. Приміром, із використаням продуктів харчування.
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Креативні фото прикрас
Реклама, яка викликає естетичне задоволення – це успішна реклама. Такий креативний тандем цитрусів та перлин виглядає неймовірно.
Перли і цитруси – чудове поєднання / Фото Unsplash
А такі капкейки змусили б битись швидше серце кожної дівчини. Гармонійне поєднання кольорів та текстур просто заворожує.
Стильна реклама колечок / Фото Unsplash
Ці рекламодавці пропонують на сніданок разом із пластівцями "покуштувати" прикраси. Вони додали ювелірні вироби у тарілку з молоком, а також задекорували ними ложку.
Як вам такий сніданок з прикрасами? / Фото Unsplash
Ще один варіант вишуканого сніданку пропонують нам ювеліри, які працюють з яскравим рубіном. Вони замість солодкої пасти додають на хліб прикраси з рожевим дорогоцінним камінням.
Тости з рубінами / Фото Unsplash
З цієї шкаралупи замість маленького курчатка вилупилось неймовірне колечко із діамантом. Колір для оболонки обрали не випадково. Такий бірюзовий відтінок – це корпоративна власність ювелірного дому Tiffany & Co.
Замість курчатка вилупилось таке діамантове диво / Фото Unsplash
Яскраві желейні ведмеді виглядають дуже контрастно із золотими сережками. Такий креатив дуже привертає увагу.
Кольорові желейки у яскравій рекламі / Фото Unsplash
А ці устриці, напевно, смакують особливо дорого, адже пропонують насолодитись вишуканими морепродуктами – перлами.
Такі морепродукти коштують чимало / Фото Unsplash
Подвійна насолода від апетитного шматочка шоколадного торта та неймовірних прикрас – дуже спокушає.
На цьому фото апетитний не лише тортик / Фото Unsplash
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А цей креативний власник ідеї відніс перли до роду бобових. Замість квасолі він помістив у стручок сяюче каміння.
Замість квасолі неймовірні перли / Фото Unsplash
Смачний коктейль рекламує прикраси, які ви зможете одягнути на вечірку чи святкування. Яскраво, вишукано і креативно.
Оригінальна реклама прикрас для вечірки / Фото Unsplash
Від такої локшини не відмовився б ніхто. Стильний чорний колір додає вишуканості цій рекламі, а неймовірні підвіски від відомих світових брендів викликають неабиякий апетит.
Яка приваблива золота локшина / Фото Unsplash
Французькі кондитерські вироби макарони – це окремий вид кулінарного мистецтва. Ювелірні вироби поруч з ними виглядають особливо дорого.
Яскраві макарони – чудовий фон для реклами прикрас / Фото Unsplash
Ці милі чоловічки вже давно стали традиційним різдвяним печивом. Саме вони допомагають ювелірам продати зимову колекцію у такій незвичній рекламі.
Різдвяне печиво одягли у стильні прикраси / Фото Unsplash
Фрукти – це чудова ідея у рекламі прикрас. Особливо вони виглядають яскраво, якщо надати їм незвичних інтерпретацій.
Цей банан дуже дорогоцінний / Фото Unsplash