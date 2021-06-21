Це ж треба було додуматись: як продукти допомагають рекламувати прикраси

21 червня 2021 , 11:57
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Джерело:

24 канал

Коштовні прикраси зазвичай не потребують допоміжної атрибутики для просування. Адже вони настільки гарні, що продають себе самі. Проте рекламні фахівці часом усе-таки вдаються до незвичних експериментів.

Платоспроможна аудиторія стає дедалі примхливішою. Тож і реклама ювелірних прикрас має бути найнесподіванішою. Приміром, із використаням продуктів харчування.

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Креативні фото прикрас

Реклама, яка викликає естетичне задоволення – це успішна реклама. Такий креативний тандем цитрусів та перлин виглядає неймовірно.


Перли і цитруси – чудове поєднання / Фото Unsplash

А такі капкейки змусили б битись швидше серце кожної дівчини. Гармонійне поєднання кольорів та текстур просто заворожує.


Стильна реклама колечок / Фото Unsplash

Ці рекламодавці пропонують на сніданок разом із пластівцями "покуштувати" прикраси. Вони додали ювелірні вироби у тарілку з молоком, а також задекорували ними ложку.


Як вам такий сніданок з прикрасами? / Фото Unsplash

Ще один варіант вишуканого сніданку пропонують нам ювеліри, які працюють з яскравим рубіном. Вони замість солодкої пасти додають на хліб прикраси з рожевим дорогоцінним камінням.


Тости з рубінами / Фото Unsplash

Хочете приємно здивувати близьких? Тоді прихопіть з собою улюблену Soplica та здивуйте оригінальним коктейлем, що зробить ваш вечір по-справжньому теплим.

З цієї шкаралупи замість маленького курчатка вилупилось неймовірне колечко із діамантом. Колір для оболонки обрали не випадково. Такий бірюзовий відтінок – це корпоративна власність ювелірного дому Tiffany & Co.


Замість курчатка вилупилось таке діамантове диво / Фото Unsplash

Яскраві желейні ведмеді виглядають дуже контрастно із золотими сережками. Такий креатив дуже привертає увагу.


Кольорові желейки у яскравій рекламі / Фото Unsplash

А ці устриці, напевно, смакують особливо дорого, адже пропонують насолодитись вишуканими морепродуктами – перлами.


Такі морепродукти коштують чимало / Фото Unsplash

Подвійна насолода від апетитного шматочка шоколадного торта та неймовірних прикрас – дуже спокушає.


На цьому фото апетитний не лише тортик / Фото Unsplash

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А цей креативний власник ідеї відніс перли до роду бобових. Замість квасолі він помістив у стручок сяюче каміння.


Замість квасолі неймовірні перли / Фото Unsplash

Смачний коктейль рекламує прикраси, які ви зможете одягнути на вечірку чи святкування. Яскраво, вишукано і креативно.


Оригінальна реклама прикрас для вечірки / Фото Unsplash

Від такої локшини не відмовився б ніхто. Стильний чорний колір додає вишуканості цій рекламі, а неймовірні підвіски від відомих світових брендів викликають неабиякий апетит.


Яка приваблива золота локшина / Фото Unsplash

Французькі кондитерські вироби макарони – це окремий вид кулінарного мистецтва. Ювелірні вироби поруч з ними виглядають особливо дорого.


Яскраві макарони – чудовий фон для реклами прикрас / Фото Unsplash

Ці милі чоловічки вже давно стали традиційним різдвяним печивом. Саме вони допомагають ювелірам продати зимову колекцію у такій незвичній рекламі.


Різдвяне печиво одягли у стильні прикраси / Фото Unsplash

Фрукти – це чудова ідея у рекламі прикрас. Особливо вони виглядають яскраво, якщо надати їм незвичних інтерпретацій.


Цей банан дуже дорогоцінний  / Фото Unsplash
Автор: Ірина Бенцак