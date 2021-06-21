Платежеспособная аудитория становится все капризнее. Поэтому и реклама ювелирных украшений должна быть самой неожиданной. К примеру, с использованием продуктов питания .

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Креативные фото украшений

Реклама, которая вызывает эстетическое удовольствие – это успешная реклама. Такой креативный тандем цитрусов и жемчуга выглядит невероятно.



Жемчуг и цитрусы – отличное сочетание / Фото Unsplash

А такие капкейки заставили биться быстрее сердце каждой девушки. Гармоничное сочетание цветов и текстур просто завораживает.



Стильная реклама колечек / Фото Unsplash

Эти рекламодатели предлагают на завтрак вместе с хлопьями "отведать" украшения. Они добавили ювелирные изделия в тарелку с молоком, а также задекорировали ними ложку.



Как вам такой завтрак с украшениями? / Фото Unsplash

Еще один вариант изысканного завтрака предлагают нам ювелиры, работающие с ярким рубином. Они вместо сладкой пасты добавляют в хлеб украшения с розовыми драгоценными камнями.



Тосты с рубинами / Фото Unsplash

Хотите приятно удивить близких? Тогда захватите с собой любимую Soplica и удивите оригинальным коктейлем, что сделает ваш вечер по-настоящему теплым.

С этой скорлупы вместо маленького цыпленка вылупилось невероятное колечко с бриллиантом. Цвет для оболочки выбрали неслучайно. Такой бирюзовый оттенок – это корпоративная собственность ювелирного дома Tiffany & Co.



Вместо цыпленка вылупилось такое бриллиантовое чудо / Фото Unsplash

Яркие желейные медведи выглядят очень контрастно с золотыми серьгами. Такой креатив очень привлекает внимание.



Цветные желейки в яркой рекламе / Фото Unsplash

А эти устрицы, наверное, смакуют особенно дорого, ведь предлагают насладиться изысканным морепродуктам – жемчугом.



Такие морепродукты стоят немало / Фото Unsplash

Двойное наслаждение от аппетитного кусочка шоколадного торта и невероятных украшений – очень соблазняет.



На этом фото аппетитный не только тортик / Фото Unsplash

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А этот креативный владелец идеи отнес жемчуг к роду бобовых. Вместо фасоли он поместил в стручок сияющее камни.



Вместо фасоли невероятный жемчуг / Фото Unsplash

Вкусный коктейль рекламирует украшения, которые вы сможете одеть на вечеринку или торжество. Ярко, изысканно и креативно.



Оригинальная реклама украшений для вечеринки / Фото Unsplash

От такой лапши не отказался бы никто. Стильный черный цвет добавляет изысканности этой рекламе, а невероятные подвески от известных мировых брендов вызывают большой аппетит.



Какая привлекательна золотая лапша / Фото Unsplash

Французские кондитерские изделия макароны – это отдельный вид кулинарного искусства. Ювелирные изделия рядом с ними выглядят особенно дорого.



Яркие макароны – прекрасный фон для рекламы украшений / Фото Unsplash

Эти милые человечки уже давно стали традиционным рождественским печеньем. Именно они помогают ювелирам продать зимнюю коллекцию в такой необычной рекламе.



Рождественские печеньки одели в стильные украшения / Фото Unsplash

Фрукты – это замечательная идея в рекламе украшений. Особенно они выглядят ярко, если дать им необычных интерпретаций.